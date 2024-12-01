أخبار الهلال اليوم | ثغرة قد تُعيد ديربي الرياض أمام الشباب، وأرباح ضخمة من كأس العالم للأندية 2025

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 ديسمبر 2024.

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كلام المستشار التحكيمي في حلقة الأمس من "أكشن مع وليد" لم يعجب نجم النصر الأسبق..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تعرف على الأرباح المالية التي ستحصل عليها الأندية المشاركة في مونديال الأندية

قبل نهاية الشوط الأول اضطر المدرب البرتغالي لتغييره!

إن حدث فستكون مفاجأة الموسم..

الحربين كان معلقًا على لقاء الاتحاد والاتفاق الذي تسبب في الهجوم الجديد عليه من قبل الهلاليين..

الحارس استقبل هدفين بالمباراة وتعرض لهجوم جم، لكن ليس لهذا السبب فحسب..

نائب رئيس الشباب غاضب بسبب التحكيم

GOAL

مدافع الهلال يقدم وعدًا لجماهير ناديه

هل يشيد رئيس الشباب بالحكم أم يسخر منه؟

فيتور بيريرا ينتقد الحكم

"لن يفوز أحد على الهلال إلا بظروف غير اعتيادية"

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

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حمد الله ورط الهلال في طرد وجعل دفاعه يُعاني أمامه

الشباب أهدر نقاط المباراة بكل سهولة!

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

هل يتورط المعلق الرياضي عيسى الحربين مجددًا مع الهلال؟

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

شعار الهلال تبدل في مباراة ديربي الرياض

مدافع الهلال يدفع ثمن تألق حمد الله

موليرو يساهم في فوز لاس بالماس على برشلونة