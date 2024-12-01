أخبار الهلال اليوم | ثغرة قد تُعيد ديربي الرياض أمام الشباب، وأرباح ضخمة من كأس العالم للأندية 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 ديسمبر 2024.
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"الكبر شين فاستح يا شيخ" .. فهد الهريفي يهاجم محمد فودة بقوة!
كلام المستشار التحكيمي في حلقة الأمس من "أكشن مع وليد" لم يعجب نجم النصر الأسبق..
قد تتخطى 30 مليون يورو .. الكشف عن أرباح الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025
تعرف على الأرباح المالية التي ستحصل عليها الأندية المشاركة في مونديال الأندية
فيديو | نصحه الجمهور ولم يستجب! .. جيسوس يسخر من لاعب الهلال بعد فرصته المهدرة أمام الشباب
قبل نهاية الشوط الأول اضطر المدرب البرتغالي لتغييره!
هل يستغل الشباب الفرصة؟ .. ثغرة تمهد لاحتمالية إعادة ديربي الهلال والليث الأبيض!
إن حدث فستكون مفاجأة الموسم..
القناة الناقلة تتدخل لإنقاذ عيسى الحربين بعد تعليق "لو يجملها الشباب" .. حقيقة تمنيه هزيمة الهلال!
الحربين كان معلقًا على لقاء الاتحاد والاتفاق الذي تسبب في الهجوم الجديد عليه من قبل الهلاليين..
فيديو | المعيوف تحت مقصلة الجمهور بعد تصرف جدلي خلال مواجهة الهلال .. والعويران مهاجمًا إياه: ليت الله فكنا منه!
الحارس استقبل هدفين بالمباراة وتعرض لهجوم جم، لكن ليس لهذا السبب فحسب..
"الحكم طرد مدافعنا لتعويض إقصاء لاعب الهلال" .. نائب رئيس الشباب ينتقد حكم لقاء ديربي الرياض!
نائب رئيس الشباب غاضب بسبب التحكيم
"ستعود شخصيتي من المباراة القادمة" .. علي البليهي يتوعد الاتحاد في الدور الثاني!
مدافع الهلال يقدم وعدًا لجماهير ناديه
إشادة حقيقية أم سخرية؟ .. رئيس الشباب يمدح حكم مباراة الهلال ويتمنى عدم إصابة سالم الدوسري بالصليبي
هل يشيد رئيس الشباب بالحكم أم يسخر منه؟
"شعرت أنني مهرج" .. مدرب الشباب يفتح النار على الحكم ويتهمه بإهداء الديربي للهلال!
فيتور بيريرا ينتقد الحكم
"الهلال أفضل برحيل سعود عبدالحميد والجوير طلب الإعارة" .. جيسوس يكشف المفاجآت بعد الفوز على الشباب
"لن يفوز أحد على الهلال إلا بظروف غير اعتيادية"
من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!
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هدف "يُدرس" وآخر ملغي وأرقام تاريخية .. عبد الرزاق حمد الله يُرهق الهلال في ديربي الشباب!
حمد الله ورط الهلال في طرد وجعل دفاعه يُعاني أمامه
الهلال ضد الشباب | خدعة بيريرا التي أربكت جيسوس .. وطرد مفيد للزعيم و"لغز" ميتروفيتش!
الشباب أهدر نقاط المباراة بكل سهولة!
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
بعد "هذوليك" .. سقطة جديدة تضع عيسى الحربين في دائرة الاتهام بالتحيز ضد الهلال لعيون الاتحاد
هل يتورط المعلق الرياضي عيسى الحربين مجددًا مع الهلال؟
موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
استبدلوا شعار الهلال بفريق آخر .. قناة أجنبية تقع في خطأ فادح بلقاء الديربي أمام الشباب!
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عين على الحكم | تألق عبد الرزاق حمد الله يورط الهلال ببطاقة حمراء .. ومدافع الشباب يفسد كل شيء!
مدافع الهلال يدفع ثمن تألق حمد الله
موليرو ضد برشلونة | على الهلال أن يفكر "مرتين" .. ألبيرتو لن يعوض سالم الدوسري لكنه خيار سحري لجيسوس!
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