"شعرت أنني مهرج" .. مدرب الشباب يفتح النار على الحكم ويتهمه بإهداء الديربي للهلال!

فيتور بيريرا ينتقد الحكم

فتح المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لفريق الشباب، النار على حكم المباراة التركي خليل أوموت، واتهمه بأنه نجح في تغيير مسار المباراة ليُهديها للزعيم!

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وحقق الهلال الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال بيريرا خلال المؤتمر الصحفي، الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": ""شعرت أنني مهرج، ولا أريد تفسير هذا الأمر".

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وأضاف: "لعبنا شوط أول رائع وسجلنا هدف، والبطاقات الصفراء كان يمنحها الحكم لفريقي فقط، والطرد الذي تعرضنا له غير صحيح، وأرى أن الحكم نجح في تغيير نتيجة المباراة".

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وواصل: "قدمنا أداء رائع وأبارك للحكم على تغيير نتيجة المباراة، والآن أنا أفضّل الحكام السعوديين عن الأجانب".

واختتم مدرب الشباب تصريحاته قائلًا: "دائمًا نلعب مباريات رائعة في اللقاءات الكبيرة، ولكن النتيجة غالبًا ما تكون في صالح المنافسين".