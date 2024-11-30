"الحكم طرد مدافعنا لتعويض إقصاء لاعب الهلال" .. نائب رئيس الشباب ينتقد حكم لقاء ديربي الرياض!

نائب رئيس الشباب غاضب بسبب التحكيم

عبر محمد الناصر نائب رئيس نادي الشباب، عن غضبه الكبير تجاه الحكم التركي خليل أوموت، الذي قاد مباراة فريقه ضد الهلال بديربي الرياض.

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وخسر الشباب في عقر داره على يد ضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال الناصر خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "الجميع شاهد المباراة، وكيف كانت تميل الكفة لنادي الشباب، والشوط الثاني به حالات تحكيمية واضحة".

وأضاف: "نحن في زمن الـVAR وتحدث هذه الأخطاء التحكيمية، وطرد نادر الشراري هل هو تعويض بسبب طرد خاليدو كوليبالي مدافع الهلال؟".

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وتابع: "توزيع الكروت الذي حدث، واللجنة لم توفق في اختيار الحكم المناسب للمباراة، وأستطيع بعد المباراة تحمل أخطائي، ولكن أخطاء التحكيم دائمًا ما تؤثر على الفريق".

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واختتم نائب رئيس الشباب تصريحاته قائلًا: "هدف عبد الرزاق حمد الله الذي ألغي، أرى في الإعادة أنه لم يكن متسللًا، والأخطاء تكسر ظهر الفريق، والمباراة كانت في صالح الشباب حتى تم طرد الشراري".