أخبار الهلال اليوم | هدية مالكوم "المثيرة للجدل" إلى لودي، وهجوم كبير على محمد العويس

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 ديسمبر 2024.
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رينارد يُكافئ الحمدان ويُفاجئ الجميع باختياره لبديل عبد الإله المالكي أمام عُمان
السعودية تواجه عُمان في نصف نهائي خليجي 26
بعد اعترافه صراحةً بتشجيع الهلال .. حملة لطرد عضو تنفيذي في إدارة الأهلي
الآن فهمت الجمهور سبب الضحك خلال مواجهة الأهلي والهلال، ولماذا منع لي كونجيرتون من الحديث مع الجماهير!
مفاجأة | النصر "عدل" عقد كريستيانو رونالدو بدون تمديد .. ونيمار السبب!
كواليس جديدة عن "علاقة" رونالدو مع النصر..
شقيقه: سالم الدوسري عمل مع مانشيني بهذا المبدأ ولم أتوقع ما فعله في خليجي 26
شقيق قائد المنتخب السعودي: "سالم يعيش أكبر شرف في مسيرته"
هدية غير موفقة .. مالكوم يهادي رينان لودي بطريقة تثير الجدل حول مستقبله مع الهلال
البرازيليان يثيران الجدل قبل ساعات من الميركاتو الشتوي..
بعد عوار وبيرجفاين .. الاتحاد يفاجئ جماهيره بـ"صورة موسى ديابي" استعدادًا لكلاسيكو الهلال
اللاعب أبدع مع الاتحاد قبل الإصابة..
بدهشة كبيرة .. لاعب الهلال الأسبق يكشف عن موقف الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد تأخر راتبه لشهر كامل
لعب للهلال لمدة ستة أشهر فقط لكن أثره باقٍ به..
رسميًا | الرابطة السعودية تمنع أندية روشن من التعاقد مع محترفين أجانب في "الشتوية" .. إلا بهذا الشرط!
قرار رسمي من الرابطة السعودية قبل فتح باب الانتقالات رسميًا..
فيديو | تعرض لإصابة ولكن! .. نيمار يتألق مع الهلال في أول مباراة بعد العودة
نيمار عانى من عديد الإصابات في السنوات الأخيرة..
"لسانك شطولة وعليك الاعتذار" .. هجوم كبير على محمد العويس
ماذا فعل حارس مرمى المنتخب السعودي ليتعرض لهذا الهجوم؟
تهكم على الأمير فيصل وفضح أمره واتهم الجمهور بـ"المبالغة" .. ماجد عبدالله بين "العفوية" وتوريط الذات بعد جدل فينجا!
"ماجدونا" المثير للجدل رغم هدوئه!
"بعد الكذب والتأويل اتخذت هذا القرار!" .. أشرف بن عياد يصعد أزمته مع العراقيين بسبب البليهي
ديربي السعودية والعراق تسبب في العديد من الأزمات..
"أعتقد أن رونالدو سينتقل إلى الهلال" .. إعلامي يقلق النصر بأدلة على الصفقة التاريخية المحتملة!
صفقة ستهز الشارع السعودي إذا حدثت..
"سيذهب إلى هذا الفريق!" .. فيديو والد محمد صلاح يثير الجدل بعد صراع الهلال والاتحاد للتعاقد معه
اللاعب على رأس أولويات المسؤولين السعوديين..