أخبار الهلال اليوم | لودي يحسم موقفه من الرحيل في يناير، وجيسوس يعترف بالثغرة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 نوفمبر 2024.
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"جيبك مخروم" .. الدعيع يذكر محمد نور بشعرة ياسر وكلاسيكو الهلال والاتحاد يشعل صراعًا كوميديًا!
قبل مواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك..
"بدائي وانتهازي" .. أسطورة الهلال يصف وكيل سعود عبد الحميد بكلمات قاسية بعد احترافه في روما!
أضاعوك وأي فتى أضاعوا!
سلطان الغنام يسير على خطى حمدالله .. "أزمة ثابتة" تضرب النصر والهلال يحاربها بالخصم من الرواتب!
ليس النصر فقط من يعيش في تلك الأزمة..
"الجميع يمتلك نجومًا ولكن!" .. بيتسو موسيماني يُوضح ما يُميز الهلال عن بقية كبار دوري أبطال آسيا النخبة
المدرب الجنوب إفريقي يُواجه الفريق السعودي مساء اليوم
الدعيع يطالب وزير الرياضة بالتحقيق في منع فهد بن نافل من دخول الأول بارك .. ونور: الهلال فعلها مع الاتحاد!
الدعيع: هذا الملعب كان ملك الهلال مسبقًا..
"الانضباط" تقول كلمتها في واقعة ركل كانسيلو للوحة الإعلامية .. وتعاقب الهلال بعد ديربي النصر
بعد تعادل النصر والهلال في ديربي الرياض..
من "منبوذ" إلى أحد أعمدة الهلال .. رينان لودي يحسم موقفه من عروض الرحيل في الشتوية
بعد تلقيه عروضًا تركية وبرازيلية..
جدول مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين
تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..
"شعار الأربعة الكبار انتهى والأندية تدار بأغنية فيروز" .. سعود الصرامي يطالب النصر بالاعتذار إلى فهد بن نافل!
لماذا طالب سعود الصرامي إدارة النصر بالاعتذار إلى رئيس الهلال؟
فيديو | "جهزوا عقدًا لمولوده!" .. مالكوم يخطف قلوب جماهير الهلال بلقطة جديدة
ماذا فعل لاعب الهلال؟
القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025
كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت
لم ينس البليهي.. كوليبالي: أحب اللعب بجانب حسان تمبكتي
تصريح أثار الجدل في السوشيال ميديا
بعد جدل مواجهة العين .. جيسوس يحسم موقف نيمار من مباراة الاستقلال ويعترف بـ"ثغرة" الهلال
بعد التشكيك في نظامية مشاركة نيمار أمام العين الإماراتي..
اجتماعها مع صديقة نيمار يثير الجدل .. زوجة لاعب برتغالي: جورجينا تتعمد تجنبنا دائمًا!
صديقات ثنائي الهلال والنصر يلفت أنظار صحف العالم، ويفتح الباب أمام أسرار شخصية جورجينا..
فيديو | عشق الطفولة .. نيمار يفاجئ لاعبي سانتوس عقب التأهل للدرجة الأولى بالدوري البرازيلي
البرازيلي يشارك سانتوس أفراحه..