أخبار الهلال اليوم | حسم مستقبل البليهي وكنو وتمبكتي، والزعيم يُعادل الرقم التاريخي المذهل للأهلي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 30 أكتوبر 2024.
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الهلال يُعادل رقم الأهلي التاريخي المذهل
عادل الهلال مساء أمس بانتصاره على الطائي الرقم التاريخي المذهل للنادي الأهلي بعدم الخسارة محليًا في 55 مباراة متتالية.
الهلال هزم الطائي في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 4-1، ليُمدد سلسلة عدم الخسارة في مباريات الدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر إلى 55 مباراة، حيث كانت خسارته الأخيرة أمام العدالة 2-0 في الـ23 من مايو 2023.
الأهلي كان قد حقق ذلك الإنجاز خلال الفترة من 11 أغسطس 2014 إلى 15 فبراير 2016، ويأمل الهلال في الانفراد بالرقم القياسي خلال مواجهة النصر القادمة في دوري روشن السعودي.
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