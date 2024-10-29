"العين ما تعلى على الأهلي" .. وليد الفراج يواصل انتقاده لسفيان رحيمي بعد وداع كأس القارات للأندية

الإعلامي السعودي يواصل ما بدأه منذ "هاتريك" رحيمي في شباك الهلال..

وقع المغربي سفيان رحيمي؛ مهاجم العين الإماراتي، ضحية من جديد للإعلامي السعودي وليد الفراج، بعد هزيمة الزعيم أمام الأهلي المصري، أمس الثلاثاء.

الزعيم الإماراتي تلقى الهزيمة أمام الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الدور الثاني من كأس القارات للأندية.

تلك الهزيمة فتحت الباب أمام الفراج ليواصل هجومه على الأسد المغربي الذي بدأه منذ مواجهة العين والهلال في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، والتي انتهت بنتيجة (5-4) لصالح الفريق السعودي، وأحرز خلالها رحيمي ثلاثية "هاتريك".

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وقال الفراج خلال حلقة الليلة من برنامجه "أكشن مع وليد": "بعد المباراة حصل الأهلي على كأس بطل آسيا وإفريقيا والمحيط الهادي، المصريون جبارون، البعض كان يعتقد أن العين؛ بطل آسيا على حساب الهلال في ظروف معينة، سيفعل العجب بقيادة مهاجمه سفيان رحيمي في استاد القاهرة، وتعرضت للانتقادات وقتها نظير انتقادي لرحيمي".

وأضاف: "أنا أعرف رحيمي؛ هذا اللاعب لا يستطيع البروز إلا في حالة واحدة فقط ألا وهي أن يلعب خصمه بدفاع متقدم ويترك له المساحات، لكن أمام الأهلي المصري ليس هناك مساحات، لم نكن نعلم إذا كان رحيمي حضر في للملعب أم لا، اللاعب حاول يمينًا ويسارًا ولم يقدر؛ الأهلي المصري فارق كثيرًا".

الفراج تابع: "الأهلي افترى اليوم، كان هناك عملية افتراء في استاد القاهرة الدولي بثلاثة أهداف، الأهلي قفش العين، ليس له أي حل، الأهلي من الأساس ليس له حلًا خارج مصر، فكيف الوضع داخل مصر بحضور 75 ألف متفرج في استاد القاهرة!".

واختتم: "الليلة كانت ملتهبة، العنوان المناسب للمباراة (العين ما تعلى على الأهلي!)".

يذكر أن هناك حالة خاصة بين رحيمي والفراج منذ النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، إذ كان قد سجل "هاتريك" كذلك في شباك الهلال السعودي بذهاب دور نصف النهائي، وقاد العين للتأهل للنهائي بالفوز (5-4) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يتوج بطلًا للقارة الآسيوية.