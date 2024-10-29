الأهلي والعين .. رحيمي "تائه في القاهرة" ودروس مجانية للهلال لإسقاط "مُرعب آسيا"

خصم آخر يفشل في حل اللغز

دخل هيرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي مع فريقه إلى ملعب ستاد القاهرة، مساء اليوم، الثلاثاء، وهو يعرف جيدًا الخصم الذي يواجهه وما يمكن أن يفعله، ولكنه فشل مثله مثل غيره في إسقاطه.

الأهلي المصري .. هو اللغز الذي يعرفه الجميع، كتاب مفتوح بكل تفاصيله، ولكنك ستعجز دائمًا عن حله، حتى لو كنت مُرعبًا لقارة آسيا بأكملها ولديك سفيان رحيمي وغيره من النجوم.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024، انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، نتيجة طبيعية ومتوقعة لأي شخص يدرك قيمة وقوة المارد الأحمر عندما تأتي المحافل الدولية الكبرى.

الثلاثية كانت بمثابة اللوحة الفنية المكونة من 3 مشاهد، لأنها لم تكن مجرد مواجهة عادية تمر مرور الكرام، بل حلقة جديدة من مسلسل تفوق الأهلي في مثل هذه المباريات!

المشهد الأول .. توتر العين من مواجهة هذا "اللغز المعروف" كان واضحًا منذ الوهلة الأولى، ومنح الأهلي هدف التقدم من تمريرة ضلت طريقها من إمام عاشور، أخطأ في تقديرها المرتبك يحيى نادر، ليمنحها إلى وسام أبو علي الذي أودعها ببراعة في في شباك الحارس خالد عيسى، ليذهب محتفلًا على كرسي مع الجماهير، وكأنه يخبرنا جميعًا بالاسترخاء للاستمتاع بكل لحظة من هذه الليلة.

المشهد الثاني .. الأروع والأكثر جمالًا، بطله إمام عاشور، الذي سجل بعض الأهداف الهامة وصنع العديد من اللحظات الخاصة مع المارد الأحمر، ولكن هذه اللحظة "غير" ولا يمكن مقارنتها بأي هدف آخر، حيث سدد كرة صاروخية "على الطائر" في مرمى خالد عيسى ليؤكد تفوق الأهلي، ويرسل رسالة أخرى إلى كريسبو كان فحواها "اللغز صعب عليك .. كان غيرك أشطر"!

المشهد الثالث .. كان عاديًا ومعتادًا، عمر كمال يحصل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، سجل منها محمد مجدي قفشة هدفًا جديدًا لتكتمل الثلاثية.

ملحوظة .. كان من الممكن أن يكون هناك المزيد من المشاهد الأخرى، ولكن تألق خالد عيسى حرم الأهلي من زيادة "الغلة" ليكتفي بثلاثية نظيفة ستجعله يحزم حقائبه نحو الدوحة لاستكمال مشواره في البطولة..