أخبار الهلال اليوم | انفتاح كيليان مبابي .. والغضب ضد ميسي مستمر!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 30 يوليو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأحد 30 يوليو 2023.

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هل يوافق إشبيلية؟ الكشف عن قيمة النصيري وراتبه لو انضم للهلال!

قام نادي الهلال السعودي توجيه أنظاره نحو التعاقد مع المغربي يوسف النصيري، من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

جيسوس يحدد صفقات الهلال القادمة، وتلميح للنصيري وهل يلعب مالكوم ضد السد؟

تحدث جورج جيسوس المدير الفني للهلال السعودي للصحفيين، قبل مواجهة السد القطري في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. "اقرأ التفاصيل"

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تفوق على الإسباني .. قفزة هائلة لدوري روشن السعودي ضمن الأكثر إنفاقًا في الانتقالات!

كشف تقرير موقع "ترانسفير ماركت" عن تفاصيل جديدة تخص إجمالي مصاريف سوق الانتقالات الصيفي 2023-24 في كافة أنحاء العالم. "اقرأ التفاصيل"

ما موقف سافيتش؟ مفاجأة بشأن قوانين كأس الملك سلمان

غاب النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، عن مباراة فريقه الهلال الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، والتي أقيمت أمام أهلي طرابلس الليبي. "اقرأ التفاصيل"

من هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العرب للأندية؟

تعد بطولة كأس العرب للأندية، واحدة من أمتع البطولات العربية، حيث يتنافس فيها العديد من الفرق القوية للحصول على اللقب الغالي ومعانقة المجد. "اقرأ التفاصيل"

قرار صادم من ماريجا يتسبب في أزمة للهلال!

يبدو أن مسألة خروج النجم المالي موسى ماريجا من نادي الهلال لن تكون بالسهولة المتوقعة، بعدما أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق الأزرق خلال الفترة الحالية. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة مدوية .. "مؤامرة ضد الهلال" سر الإطاحة بتركي آل الشيخ ورئيسي النصر والاتحاد السابقين!

بعد خمسة أعوام من الواقعة المزعومة، كُشف النقاب عن مؤامرة حيكت ضد نادي الهلال السعودي في عام 2018م، تسببت في تدخل الدولة للإطاحة ببعض الأشخاص من المشهد الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"كيليان مبابي منفتح على الهلال" .. تطور مفاجئ في المفاوضات والكرة في ملعب السعودية!

بينما يظن جمهور الهلال السعودي أن الأبواب مغلقة تمامًا أمام ناديهم بشأن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان، زف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود الخبر السار له. "اقرأ التفاصيل"

الغضب مستمر .. طلب بمعاقبة من يهتف باسم "ليونيل ميسي" في ملاعب السعودية!

لا تزال أصداء رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي تمثيل الهلال السعودي مستمرة، لكن هذه المرة تخطى الأمر حدود الغضب المعتاد، ووصل للمطالبة بوضع بند في لائحة لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لمعاقبة من يهتفون باسمه! "اقرأ التفاصيل"

"بنص مستواه بتاريخك كامل" .. إشادة ناصر الشمراني بعبد الرزاق حمد الله تجلب له السخرية!

رغم أن ناصر الشمراني؛ نجم الشباب والهلال والاتحاد السعوديين الأسبق، لم يخطئ في حق المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، إلا أنه تعرض للهجوم بطريقة غريبة من قبل الجمهور! "اقرأ التفاصيل"

هل استهدف ضم ميشايل من الهلال؟ الكشف عن موقف رامون دياز

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الأخيرة، عن رغبة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، في ضم النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو إلى صفوف فريقه فاسكو دي جاما البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. "اقرأ التفاصيل"

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