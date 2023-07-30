"كيليان مبابي منفتح على الهلال" .. تطور مفاجئ في المفاوضات والكرة في ملعب السعودية!

زهيرة عادل
Kylian Mbappe 'calm' PSG vs Bayern 2022-23Getty Images
كيليان مبابيالهلالباريس سان جيرماندوري روشن السعوديالدوري الفرنسي - ليج 1انتقالات

النجم الفرنسي لا يمانع القدوم للسعودية، فهل ينجح الهلال في الحسم؟

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بينما يظن جمهور الهلال السعودي أن الأبواب مغلقة تمامًا أمام ناديهم بشأن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي؛ نجم باريس سان جيرمان، زف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود الخبر السار له.

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صاحب الـ24 عامًا رفع راية التمرد على ناديه حاليًا رغبةً منه في الانتقال لريال مدريد الإسباني، رافضًا تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

بعض التقارير أكدت أن الفرنسي وضع الهلال خيارًا أمامه، كمرحلة انتقالية، ينضم له خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ومنه لريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، لكن البعض الآخر زعم رفضه للعرض السعودي نهائيًا.

الجديد عند أباعود، أنه يؤكد أن مبابي منفتح على الانتقال للهلال، لكن الاختلاف حول مدة التعاقد، إذ أن العرض لمدة موسمين، فيما يرغب اللاعب في التوقيع لموسم وحيد فقط.

وأوضح الإعلامي الرياضي السعودي أن النجم الفرنسي لا يمانع تمثيل الزعيم، مع احتفاظه بالمزايا المالية المقدمة له حاليًا، ملقيًا الكرة في ملعب المسؤولين السعوديين، فإما التوقيع لموسم وحيد أو إنهاء المفاوضات برفض العرض.

يذكر أن الزعيم تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع الرباعي خاليدو كوليبالي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيش ومالكوم.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 36987كريم بنزيما
  • 3981خاليدو كوليبالي
  • 5474روبرتو فيرمينو
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66310 الأصوات