جيسوس يحدد صفقات الهلال القادمة، وتلميح للنصيري وهل يلعب مالكوم ضد السد؟

ترقب حول موقف الجناح البرازيلي

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تحدث جورج جيسوس المدير الفني للهلال السعودي للصحفيين، قبل مواجهة السد القطري في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

مدرب الهلال كشف عن عدد الأجانب الذي يريد النادي التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط العديد من الأنباء حول صفقات محتملة.

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وقال جيسوس في تصريحات صحفية:" لم يحقق فريقي حتى 30% من المستوى المطلوب، لا أعرف نادي السد لكني أعرف مدربهم جيدًا وأعرف كيف طريقة لعبهم، نحتاج لعدد أكثر لزيادة التناغم".

وعن مشاركة مالكوم غدًا:"لن يلعب، لكنه سيشارك معنا في حال تأهلنا لكون اللاعب جاهز بشكل جيد، خاصة أنه شارك مع فريقه السابق وتدرب بشكل جيد".

وعن الصفقات:"سينضم إلينا لاعبين أجنبيين، وفريقي بحاجة لمهاجمين أجانب في الوقت الحالي".

وأثار جيسوس الجدل بعدما قام باحتفال النجم المغربي يوسف النصيري، الذي أصبح مرتبطًا خلال الأيام الحالية بمفاوضات نادي الهلال معه، من أجل ضمه.

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يذكر أن الهلال ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع ماركو فيراتي ويوسف النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

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