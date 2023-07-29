قرار صادم من ماريجا يتسبب في أزمة للهلال!

أحمد رفعت
Moussa Marega Hilal Damac SPL 19.05.2023Hilal Twitter
موسى ماريجاالهلالانتقالاتدوري روشن السعودي

هل ينجح الهلال في التوصل إلى حل يُنهي به عقد ماريجا؟

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يبدو أن مسألة خروج النجم المالي موسى ماريجا من نادي الهلال لن تكون بالسهولة المتوقعة، بعدما أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق الأزرق خلال الفترة الحالية.

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الهلال أجرى عملية إحلال وتجديد كبيرة في صفوفه خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب، بعدما تم التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم.

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وأشار موقع "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" إلى أن ماريجا رفض خلال الأيام الماضية فسخ عقده مقابل تسوية مالية طرحتها عليه إدارة الهلال.

وأصر النجم المالي على الحصول على قيمة عقده كاملة، من أجل الموافقة على فسخ تعاقده والتوقيع على مخالصة مالية والرحيل عن الفريق.

وينتهي عقد ماريجا مع الهلال في صيف 2024، حيث يعد مستهدفًا من بعض الأندية، أبرزها الأهلي والشباب السعوديان، والريان القطري.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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