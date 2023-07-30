هل استهدف ضم ميشايل من الهلال؟ الكشف عن موقف رامون دياز

أحمد رفعت
Hilal - Fateh - Michael Delgado 2023Al Hilal Twitter
Michaelالهلالانتقالاتدوري روشن السعودي

تعرف على حقيقة طلب دياز بالتعاقد مع ميشايل

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الأخيرة، عن رغبة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، في ضم النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو إلى صفوف فريقه فاسكو دي جاما البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

وكان دياز يعتمد على ميشايل بشكل أساسي مع نادي الهلال، حيث كان يقدم أفضل مستوياته مع الزعيم، قبل رحيل رامون دياز بنهاية عقده، عقب انتهاء الموسم الماضي 2022-2023.

وكشف الإعلامي الرياضي سعد السبيعي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن موقف رامون دياز، من التعاقد مع ميشايل.

وكتب السبيعي تغريدة جاء فيها: "بحسب مصدر مقرب من السيد رامون دياز مدرب فاسكو دي جاما البرازيلي، لا صحة للأنباء التي ذكرت بأنه طلب التعاقد مع لاعب نادي الهلال ميشايل في فريق الجديد".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

واختتم السبيعي تغريدته قائلًا: "الجدير بالذكر أن البرازيلي ميشايل يرتبط بعقد مع نادي الهلال حتى 2025".

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

67915 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 37986كريم بنزيما
  • 4047خاليدو كوليبالي
  • 5555روبرتو فيرمينو
  • 3381نجولو كانتي
  • 6773مارسيلو بروزوفيتش
  • 10173صفقة أخرى
67915 الأصوات