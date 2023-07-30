هل استهدف ضم ميشايل من الهلال؟ الكشف عن موقف رامون دياز

تعرف على حقيقة طلب دياز بالتعاقد مع ميشايل

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انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الأخيرة، عن رغبة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، في ضم النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو إلى صفوف فريقه فاسكو دي جاما البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان دياز يعتمد على ميشايل بشكل أساسي مع نادي الهلال، حيث كان يقدم أفضل مستوياته مع الزعيم، قبل رحيل رامون دياز بنهاية عقده، عقب انتهاء الموسم الماضي 2022-2023.

وكشف الإعلامي الرياضي سعد السبيعي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن موقف رامون دياز، من التعاقد مع ميشايل.

وكتب السبيعي تغريدة جاء فيها: "بحسب مصدر مقرب من السيد رامون دياز مدرب فاسكو دي جاما البرازيلي، لا صحة للأنباء التي ذكرت بأنه طلب التعاقد مع لاعب نادي الهلال ميشايل في فريق الجديد".

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واختتم السبيعي تغريدته قائلًا: "الجدير بالذكر أن البرازيلي ميشايل يرتبط بعقد مع نادي الهلال حتى 2025".

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