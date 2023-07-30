الغضب مستمر .. طلب بمعاقبة من يهتف باسم "ليونيل ميسي" في ملاعب السعودية!

لم تعد مكانة ليو كما كانت في السابق في السعودية..

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لا تزال أصداء رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي تمثيل الهلال السعودي مستمرة، لكن هذه المرة تخطى الأمر حدود الغضب المعتاد، ووصل للمطالبة بوضع بند في لائحة لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لمعاقبة من يهتفون باسمه!

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ليو رفض مغريات الزعيم المالية، وفضل الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي، بحثًا عن ضغط جماهيري أقل، لأخذ قسط من الراحة رفقة عائلته، في مدينة ليست عاشقة لكرة القدم بشكل كبير، على عكس الوضع في الرياض.

لكن بعض الجمهور السعودي يستغل اسم ميسي لاستفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، للتأثير معنويًا عليه في المباريات، كما فعل جمهور الشباب في المباراة الأخيرة أمام العالمي، أول أمس الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، وهو ما استاء منه الإعلامي الرياضي حافظ المدلج..

وقال المدلج، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "رونالدو يمدح السعودية، وأصبح مفوضًا فوق العادة للبلد أمام العالم، في المقابل رفض ميسي القدوم، ويأتي مشجع أمام رونالدو ويهتف (ميسي .. ميسي)!، السعودية لديها مشروع وعلينا أن نظهر حبنا للاعبين العالميين، نحن لا نحب اللاعب بحسب القميص الذي يرتديه، إنما باسمه وقيمته، لا أريد جمهور الاتحاد يصيح على محرز، وجمهور الأهلي يصوت على بنزيما، وجمهور الهلال يتكلم عن رونالدو، والنصر يتكلم عن أي نجم في الهلال".

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وأضاف: "أقول للشاب السعودي إن رونالدو هو السفير فوق العادة للسعودية، وأن تصيح في وجهه (ميسي .. ميسي)!، ميسي ذهب لإنتر ميامي ورفض القدوم للسعودية، وأنت تقول اسمه!".

المدلج اختتم: "أتذكر في فترة من الفترات في الإمارات، كان الجمهور يصيح على أحد اللاعبين السعوديين، وتمت معاقبة النادي هذا وجماهيره، لذلك أتمنى من لجنة الانضباط عندنا أن تضع في اللائحة أن أي هتاف استفزاز للاعبين الأجانب، يُعاقب عليه مُطلقه سواء النادي أو الجمهور، لأن رونالدو يقدم خدمة فوق العادة للبلد".

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