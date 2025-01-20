أخبار الهلال اليوم | شروط انتقال نيمار إلى سانتوس، ومفاجأة في المفاوضات مع محمد صلاح

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 يناير 2025

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الفريق السعودي أنهى صفقة الأجنبي تحت السن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شرط الهلال أو عدم انتقاله إلى سانتوس..

وجهات محتملة للنجم الأرجنتيني بعد قُرب تجديد عقده مع إنتر ميامي

هل يتخلص من أسر "دكة" الهلال في الشتوية؟

الهلال يستعد للمشاركة في مونديال الأندية بالصيف المُقبل..

أخبار مخالفة لكل ما سبق تداوله!

GOAL

قبل انتهاء عقده مع الهلال في الصيف المُقبل..

كواليس جديدة حول مفاوضات الهلال مع نجمي ليفربول..

الاتحاد يُواجه الشباب في دوري روشن السعودي

"الاتحاد لا ينافس إلا على الدوري والكأس"..

الفريق السعودي يبحث عن أجنبي تحت السن

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025..

ماذا يحدث في الهلال؟

سالم الدوسري رفض العرض الأول لهذا السبب..