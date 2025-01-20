أخبار الهلال اليوم | شروط انتقال نيمار إلى سانتوس، ومفاجأة في المفاوضات مع محمد صلاح

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 يناير 2025
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حُسمت .. لاعب الهلال الجديد يُجري الفحوصات الطبية اليوم تمهيدًا للتوقيع الرسمي
الفريق السعودي أنهى صفقة الأجنبي تحت السن
رحيله ليس بتلك السهولة .. الهلال يضع شروطه لقبول انتقال نيمار إلى سانتوس!
شرط الهلال أو عدم انتقاله إلى سانتوس..
فرصة لتوديع جمهور برشلونة ومنافسة رونالدو في السعودية .. الإعارة "الحلم" لعشاق ميسي!
وجهات محتملة للنجم الأرجنتيني بعد قُرب تجديد عقده مع إنتر ميامي
"كان قريبًا من بيرشكوت" .. حقيقة وصول عرض أوروبي إلى حسان تمبكتي للرحيل عن الهلال
هل يتخلص من أسر "دكة" الهلال في الشتوية؟
اعترض على مشاركة نيمار آسيويًا .. قانوني يحذر الهلال من تسجيل "16 أجنبيًا" في كأس العالم للأندية
الهلال يستعد للمشاركة في مونديال الأندية بالصيف المُقبل..
عكس التيار .. عبد الرحمن الجماز يكشف مفاجأة مدوية عن مفاوضات الهلال ومحمد صلاح
أخبار مخالفة لكل ما سبق تداوله!
عودة قصة "نيمار وسانتوس" .. تقارير: خطوة تفصل نجم الهلال عن شد رحاله إلى للبرازيل!
قبل انتهاء عقده مع الهلال في الصيف المُقبل..
ليس لأسباب مالية .. فان دايك "غير مقتنع" بعرض الهلال، وليفربول يفضله عن محمد صلاح!
كواليس جديدة حول مفاوضات الهلال مع نجمي ليفربول..
يا لحظ الاتحاد .. مصعب الجوير يفقد فرصة الثأر للهلال!
الاتحاد يُواجه الشباب في دوري روشن السعودي
"الهلال مثله والنصر بعيد عن الدوري" .. رسالة شديدة اللهجة ضد محاولات "التقليل" من الاتحاد
"الاتحاد لا ينافس إلا على الدوري والكأس"..
حصل على موافقة الثاني وينتظر قرار الأول .. الهلال يُحدد 3 لاعبين للتعاقد مع أحدهم في يناير
الفريق السعودي يبحث عن أجنبي تحت السن
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025..
"ستندم على قرارك!" .. نيمار يقود حرب الوكالة ضد جورج جيسوس بعد استبعاده من قائمة الهلال
ماذا يحدث في الهلال؟
ردًا على نيوم ورفض العرض الأول .. الهلال يتحرك لتأمين بقاء سالم الدوسري بمبلغ "لا يمكن رفضه"
سالم الدوسري رفض العرض الأول لهذا السبب..