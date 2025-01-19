عودة قصة "نيمار وسانتوس" .. تقارير: خطوة تفصل نجم الهلال عن شد رحاله إلى للبرازيل!

قبل انتهاء عقده مع الهلال في الصيف المُقبل..

سيناريو لا ينتهي، يربط نيمار جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعودة "مُرتقبة" إلى ناديه الأسبق سانتوس، قبل انتهاء موسم الميركاتو الشتوي.

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ونقل خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، عبر منصة (إكس)، تقارير برازيلية تُرجح اقتراب عودة نيمار إلى صفوف سانتوس، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، والذي يتزامن مع انتهاء عقده مع الهلال، فيما يترقب الفريق العائد إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي، الضوء الأخضر من بطل دوري روشن، لإنهاء الصفقة.

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ويُعد الإعلامي البرازيلي سيزار لويس ميرلو، أحد أبرز المنتظرين لإتمام الصفقة، وهو الذي أثار جدلًا قبل شهرين، بحديثه عن استعداد نيمار للعودة إلى سانتوس، قبل أن يخرج بيني زاهافي، وكيل أعمال اللاعب، والذي أكد عدم وجود محادثات جارية بشأن رحيله عن الهلال، وهو مرتبط بعقد وسعيد للغاية في المملكة.

وكان البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، قد حسم موقفه من نيمار، حيث أبدى تمنياته بأن يتقبل النجم البرازيلي فكرة التواجد مع الزعيم، فقط، في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس العالم للأندية 2025، بعد استقراره على إبعاد قائد السليساو، عن المسابقات المحلية، في ظل صعوبة التضحية بأي لاعب من الأجانب الثمانية - فوق السن - المقيدين في القائمة.

وعن هذا الأمر، قال الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، إن نيمار يقود حربًا بالوكالة، ضد جيسوس، بعد قراره استبعاده محليًا، عبر الصحافيين والمقربين البرازيليين، بأن يحاربوا جيسوس، مرددين بأنه سيشعر بالندم على الكلمات التي قالها تجاه نيمار.

وأنتج نادي سانتوس مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، ناطقًا بصوت الأسطورة البرازيلية الراحلة بيليه، ليشرح الأسباب التي دفعت نيمار لاختيار العودة إلى النادي البرازيلي، ما أثار مشاعر والد نيمار بشكل كبير، وفق ما ذكرته شبكة "جلوبو".

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وخاض نيمار 7 مباريات فقط بقميص الهلال، منذ قدومه من باريس سان جيرمان، في صيف 2023، بعدما تعرض لإصابتين؛ الأولى في الرباط الصليبي والغضروف، والتي غيبته عن الملاعب لأكثر من سنة، ثم عاد ليلعب مباراتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يتعرض للإصابة الثانية في العضلة الخلفية.