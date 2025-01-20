اعترض على مشاركة نيمار آسيويًا .. قانوني يحذر الهلال من تسجيل "16 أجنبيًا" في كأس العالم للأندية

الهلال يستعد للمشاركة في مونديال الأندية بالصيف المُقبل..

كشف القانوني أحمد الشيخي، خبير اللوائح الرياضية، عن مدى "قانونية" تسجيل نادي الهلال، لعدد غير محدود من اللاعبين الأجانب، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الهلال لخوض منافسات مونديال الأندية، والتي تقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو، فيما كشفت تقارير عن تحرك إدارة الزعيم للتفاوض مع صفقات عالمية جديدة، على غرار ثنائي ليفربول، محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، فيما تلقت إدارة النادي، موافقة البرازيلي كايو سيزار، جناح فيتوريا جيماريش، لتمثيل الفريق في الميركاتو الشتوي، كلاعب أجنبي "مواليد"، مع انتظار موقف لويس جيلهيرم وريان شرقي، لاعبي وست هام يونايتد وليون الفرنسي، بشأن فكرة الاحتراف في دوري روشن السعودي.

ووجه الشيخي، عبر برنامج "برا 18"، ردًا على سؤال الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، بشأن إمكانية مشاركة الهلال بقائمة تضم 16 لاعبًا أجنبيًا على سبيل المثال، في كأس العالم للأندية، قائلًا إن اللائحة المنظمة للبطولة، والتي يصدرها الاتحاد الدولي "فيفا"، تنص على حق الأندية المشاركة في تسجيل عدد x من اللاعبين، بشرط أن يكون هؤلاء اللاعبين مسجلين بشكل صحيح من النادي وفق لوائح الفيفا، ومسجلين أيضًا في الاتحاد المحلي، تسجيلًا صحيحًا، بناءً على لوائح هذا الاتحاد.

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وأضاف الشيخي أن لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، تنص على تسجيل 8 لاعبين أجانب فقط دون تحديد حد أعلى للعمر، ولاعبَين مواليد 2003 فما بعد.

وفي سياق متصل، وجه الشيخي رسالة تشكيك حول قانونية مشاركة نيمار مع الهلال، في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك مشاركة جوتا مع الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، متخوفًا من تقدم المنافس باحتجاج، وقد يتم الرد عليه بالرفض، كما حدث مع النصر في احتجاجه ضد برسبوليس الإيراني، الذي استغرق أكثر من سنتين، ولم يقبل في النهاية.

وكان نيمار قد شارك مع الهلال في مباراتين ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم استبعاده من قائمة الفريق في المسابقات المحلية، حيث شارك بمباراتي العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، فيما كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، عن أمنيته بقبول نيمار فكرة المشاركة مع الهلال فقط في النخبة الآسيوية وكأس العالم للأندية، في ظل صعوبة استبعاد أي من الأجانب الثمانية المقيدين في القائمة المحلية.