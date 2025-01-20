رحيله ليس بتلك السهولة .. الهلال يضع شروطه لقبول انتقال نيمار إلى سانتوس!

شرط الهلال أو عدم انتقاله إلى سانتوس..

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الهلال لكرة القدم، بات قريبًا من مغادرة ملعب المملكة أرينا، خلال موسم الميركاتو الشتوي، في ظل محادثات نادي سانتوس، من أجل التعاقد معه.

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وذكرت تقارير برازيلية - خلال الساعات الماضية - بأن نيمار بات قريبًا من الانتقال إلى ناديه الأسبق، سانتوس، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في ظل عودة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي.

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وقال الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عبر منصة (تويتر)، إن المحادثات جارية بين الهلال وسانتوس، بشأن عودة نيمار، إلا أن المناقشات تعقدت؛ لأنه رغم الانفتاح على فكرة رحيل اللاعب في منتصف الموسم، إلا أن بعض المسؤولين التنفيذيين بالهلال وصندوق الاستثمارات العامة، يريدون تمديد عقد نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، حتى يشارك مع الأزرق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، كما أن نيمار يحرص على ضمان رحيله بشروط مناسبة.

وأضاف "من المتوقع أن يكون نيمار سفيرًا لكأس العالم 2034، وبالتالي هناك اتجاه نحو تجديد عقده هذا الصيف، ليتزامن مع دورة حقوق البث التليفزيوني الجديدة، فيما يأمل سانتوس في استعارة نيمار واللاعب منفتح على العودة".

وكان البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، قد استقر على إبقاء نيمار للمشاركة الآسيوية فقط، واستبعاده من القائمة المحلية، في ظل عدم إمكانية الاستغناء عن أي من الأجانب الثمانية - فوق السن - المقيدين في القائمة حاليًا، فيما قال جيسوس إنه يأمل بأن يكون البرازيلي جزءًا من مشروع الهلال، ويدعمه في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية 2025.

وذكرت شبكة "جلوبو" البرازيلية، بأن نيمار يرغب في إقناع إدارة الهلال، بإنهاء عقده بطريقة ودية، ما يمنحه فرصة الحصول على مستحقاته المتبقية في عقده، بقيمة تقدر بنحو 63 مليون يورو.

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ومن المنتظر أن ينتهي عقد نيمار مع الهلال في الصيف المُقبل، بعد قدومه من باريس سان جيرمان، في صيف 2023، حيث خاض اللاعب 7 مباريات، سجل خلالها هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، فيما تعرض لإصابتين في الرباط الصليبي والغضروف، والعضلة الخلفية، ليغيب لفترة طويلة عن الملاعب.