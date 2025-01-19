ليس لأسباب مالية .. فان دايك "غير مقتنع" بعرض الهلال، وليفربول يفضله عن محمد صلاح!

كواليس جديدة حول مفاوضات الهلال مع نجمي ليفربول..

لا يزال نادي الهلال، يواصل تحركاته على جبهتين، بين التفاوض مع أسماء عالمية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والتفاوض مع نجوم الفريق "المحليين" من أجل تجديد عقودهم، في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

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وكشفت تقارير إعلامية عن سفر فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال، وسعد اللذيذ، المشرف على برنامج الاستقطاب، إلى لندن، من أجل التفاوض مع صفقات عالمية، على غرار ثنائي ليفربول، المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك، من أجل دعم الأزرق في الصيف المُقبل، وخوض منافسات المونديال.

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وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن العامر، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن الهلال قدم عرضًا إلى محمد صلاح بـ150 مليون ريال سنويًا، لمدة موسمين، أي ما يعادل حوالي 32 مليون جنيه استرليني، وهذا يتجاوز كثيرًا راتب اللاعب مع ليفربول، الذي يبلغ 18 مليون استرليني.

وأضاف "ليفربول قدم عرضًا لتجديد عقد فيرجيل فان دايك لمدة عامين، ولم يقدم لصلاح - حتى الآن -، ومشكلة فان دايك ليست فقط في الأمور المالية، ولكنه يطرح أسئلة على غرار ما هو مستقبلي مع الفريق، هل سأكون متواجدًا في نفس عدد المباريات؟ هل يتعاقد ليفربول مع مدافع جديد؟".

من جانبه، أكد الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، أن مفاوضات الهلال لا تزال مستمرة مع محمد صلاح، ولا يتوقع حسم ملفه في الفترة الحالية، فيما كشف عن رأيه إزاء موقف فان دايك، مرجحًا بأن مدافع ليفربول لا يرحب بفكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

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وتطرق الصويلحي للحديث بشأن موقف الهلال من نجومه المحليين، قائلًا إن النادي سينهي مفاوضاته مع سالم الدوسري، قائد الفريق، بعد حسم التفاوض مع الثنائي محمد كنو وعلي البليهي، قبل انتهاء عقودهم في الصيف المُقبل.