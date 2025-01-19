حصل على موافقة الثاني وينتظر قرار الأول .. الهلال يُحدد 3 لاعبين للتعاقد مع أحدهم في يناير

الفريق السعودي يبحث عن أجنبي تحت السن

استقر الهلال على 3 لاعبين أجانب تحت السن للتعاقد مع أحدهم خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، وقد حصل على موافقة الثاني في الترتيب ولكنه مازال ينتظر موقف الأول.

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الهلال يمتلك 9 أجانب حاليًا بجانب ماركوس ليوناردو، وهو أحد أجنبيين تحت السن متاح للأندية التعاقد معها بجانب الـ8 الأجانب الكبار، وقد قرر النادي عدم قيد نيمار في قائمته المحلية، ويسعى لضم أجنبي شاب آخر.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الهلال وضع لويس جويليرمي جناح وست هام على رأس القائمة، يليه كايو سيزار لاعب فيتوريا جيماريش، وأخيرًا ريان شرقي لاعب ليون، وقد حصل بالفعل على موافقة الأول فيما رفض الأخير القدوم للدوري السعودي في الوقت الحالي وبقي موقف جويليرمي معلقًا.

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الرياضية أفادت أن الجناح البرازيلي لم يرفض العرض السعودي تمامًا ولكنه لم يقبله بعد، ومازالت الإدارة تنتظر القرار لحسم الاختيار، مشيرة إلى أن الرئيس فهد بن نافل متواجد في باريس حاليًا بعدما كان في لندن لحسم التعاقد مع أحد الثلاثي وتوقيع العقود قبل العودة إلى الرياض.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد اللاعبين الأجنبين بأن يكونا من مواليد 2003 فما فوق.