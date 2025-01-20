فرصة لتوديع جمهور برشلونة ومنافسة رونالدو في السعودية .. الإعارة "الحلم" لعشاق ميسي!

وجهات محتملة للنجم الأرجنتيني بعد قُرب تجديد عقده مع إنتر ميامي

يرتبط ليونيل ميسي مع إنتر ميامي بعقد ينتهي في ديسمبر 2025، لكن المصادر الصحفية أجمعت على اتفاق الطرفين حول تجديده لعام آخر ببند يسمح للاعب باللعب معارًا لعدة أشهر مع نادٍ آخر.

قواعد الدوري الأمريكي تسمح للاعبين بتلك الخطوة بعد مرور عامين على وجودهما في البطولة، ولذا بدأ الجميع يتحدث عن وجهة ميسي المؤقتة القادمة، والتي ستكون وقت توقف الدوري الأمريكي.

الدوري الأمريكي 2025 من المقرر أن ينطلق في فبراير القادم وسينتهي في بداية ديسمبر، أي أن ميسي يمتلك فرصة شهرين تقريبًا للعب في أي نادٍ آخر يختاره.

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وجهات ميسي تتنوع ما بين الانتقال إلى الدوري السعودي لإحياء المنافسة التاريخية مع كريستيانو رونالدو، أو العودة إلى برشلونة للحصول على فرصة وداع تليق به لجمهور الفريق الكتالوني، أو ربما العودة إلى بلاده.

نستعرض معًا الوجهات المحتملة لبطل العالم 2022 في قطر إن خرج معارًا من ناديه الأمريكي ..