أخبار النصر اليوم | موقف رونالدو من مواجهة الوحدة، ووكيل محمد أبو جبل يُورط مسلي آل معمر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 26 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 26 سبتمبر 2024.

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اللاعب كان يتفوق على رونالدو في سبورتنج لشبونة!

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النصر يواجه الوحدة الجمعة في دوري روشن..

جيسوس يكشف مفاوضات الهلال لتجديد عقده..

كم حصل نجم النصر السابق؟

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

GOAL

الثنائي غاب عن نادي النصر في الأيام الماضية..

مدرب الأخضر يكشف عن رأيه في إمكانية انضمام محمد صلاح إلى دوري روشن

ظهور أسرار جديدة بعد عامين من الأزمة..

الجندل كتب التاريخ في كأس الملك..

السعودية الملاذ الأخير لنجوم القارة العجوز

كواليس مثيرة من داخل مانشستر يونايتد..

النصر تعاقد مع المدرب الإيطالي صاحب المعجزة في ميلان

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك..