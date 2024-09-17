أخبار النصر اليوم | بيانات رسمية عن "مهزلة" غرفة الملابس، وخياران أحلاهما مر لبروزوفيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 17 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 سبتمبر 2024.

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مدافع النصر يُقدم روشتة نجاح الأجانب في دوري روشن السعودي

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قصة غريبة من الملاعب السعودية

مدافع النصر يتحدث عن أسباب انتقاله للدوري السعودي وعلاقة جوارديولا بالأمر

قصة مشابهة لما حدث مع متعب الحربي!

"نحن في مأساة" .. نجم النصر الأسبق يحذر

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعات منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

أول رد فعل بعد تصعيد النصر..

البرتغالي يتحدث بغضب في المؤتمر الصحفي عقب لقاء النصر والشرطة..

رسالة محبطة من فيصل بن تركي لجماهير النصر..

ملامح من تعادل النصر أمام الشرطة..

ضربة جديدة لنادي النصر..

قرار تحكيمي أثار الجدل في مباراة النصر والشرطة..

صاروخ ماديرا غائب عن مواجهة الشرطة، لكنه حاضر برسائله..

النصر يرد على المشهد المثير للجدل..

النصر يواجه الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة..