"عليك بذلك وإلا كررت فشل هندرسون" .. مدافع النصر يُقدم نصيحة "النجاح" لإيفان توني مع الأهلي

مدافع النصر يُقدم روشتة نجاح الأجانب في دوري روشن السعودي

وجه إيمريك لابورت مدافع النصر نصيحة ثمينة لمهاجم الأهلي الجديد، إيفان توني، تضمن له النجاح في دوري روشن السعودي وعدم تكرار فشل جوردان هندرسون لاعب الاتفاق السابق.

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المدافع الإسباني أجرى حوارًا مع صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تحدث خلاله عن عديد النقاط، وأبرزها رسالته للإعلام الأوروبية ونظرته بشأن انتقال النجوم من أوروبا للعب في الدوري السعودي، وكذلك أسباب رحيله عن مانشستر سيتي والانضمام للنصر وإمكانية رحيله عن الفريق والعودة للقارة العجوز.

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لابورت سُئل عن وضع توني مع الأهلي، والذي انضم له آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي الأخير قادمًا من برينتفورد الإنجليزي، فأجاب "عليه التأقلم مع الأجواء الجديدة والمختلفة في السعودية، هندرسون لم يستطع ذلك والأمر كان صعبًا عليه، قدوم اللاعبين الأوروبيين إلى السعودية ليس بالسهل، لكن تلك الدنيا .. عليك التضحية بأشياء للحصول على أشياء أخرى".

المهاجم الإنجليزي كان قد فضل الانضمام للأهلي على الالتحاق بصفوف تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد، حيث ارتبط بهم جميعًا خلال الصيف الماضي، وقد كلف خزينة النادي السعودي 40 مليون جنيه إسترليني بخلاف رواتبه السنوية مدة عقده.

توني لعب مباراتين مع الأهلي حتى الآن لم يستطع خلالهما ترك أي بصمة تهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة.