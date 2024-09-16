"سخرية من كاسترو وتقليد كريستيانو رونالدو" .. النصر يصعد ضد مهزلة غرفة الملابس!

النصر يرد على المشهد المثير للجدل..

صعدت شركة نادي النصر السعودي، ضد "المهزلة" التي شهدتها غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، أمس الأحد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشر مقطع فيديو تم وصفه بـ"المهزلة"؛ يظهر مجموعة من المشجعين والشخصيات المنسوبة إلى النصر، وهم يقتحمون غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم في "الأول بارك"، ويقومون بتصرفات مثيرة للجدل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن بين هذه التصرفات المثيرة للجدل، التي شهدتها غرفة الملابس؛ السخرية من خطط لعب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة إلى تقليد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وفي هذا السياق.. أعلن النصر في بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، توجيه الإدارات الداخلية والمعنية؛ لإتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والمعنوية والمادية، بعد هذه المهزلة.

GOAL

وقال العالمي في بيانه: "ما حدث في غرفة ملابس الفريق داخل ملعب (الأول بارك)، من تصرفات فردية، أمر غير مقبول من بعض الأشخاص، الذين لم يقدروا قيمة الجهة التي يمثلونها".

وشددت شركة النصر، على أن أبواب النادي ومنشآته مفتوحة أمام جميع الجماهير والمحبين؛ لكن.. في إطار الاحترام والتقدير لهذا الكيان الرياضي الكبير.

جدير بالذكر أن النصر سقط في فخ التعادل (1-1) أمام الأهلي، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياضي، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.