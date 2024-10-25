أخبار النصر اليوم | رسالة كريستيانو رونالدو في يوم التأسيس .. وريال مدريد يواصل مطاردة لابورت!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024.

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وجه المحلل الرياضي خالد القحطاني، رسالة شديدة اللهجة على وصف فرق السعودية بـ"أندية الأموال"، بعد فوز الهلال على العين الإماراتي بنتيجة (5-4)، في كلاسيكو الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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بدأت المملكة العربية السعودية، العمل على صفقة من العيار الثقيل؛ لضمان "قدومها" إلى دوري روشن للمحترفين، في صيف العام القادم "2025".

في مفاجأة صادمة للجماهير.. قرر الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، استبعاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من قائمة مباراة الخلود.

كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الخميس، عن قوائم المرشحين لـ"جوائزه المختلفة"، عن عام 2024.

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تلقى نادي الهلال السعودي، ضربة قوية، بتأكد "إصابة" نجمه البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

تعرف على موعد مباراة الخلود والنصر ضد الخلود في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، "رسالة خاصة" إلى النادي وجماهيره، على هامش الاحتفالات بمرور 69 سنة، على تأسيس هذا الكيان الرياضي الكبير.

يُعلن نادي النصر خلال الساعات القليلة المقبلة، عن اسم رئيسه الجديد، الذي سيأتي خلفًا لإبراهيم الهيدب الذي استقال من منصبه في أغسطس الماضي.

يُحاول نادي ريال مدريد حاليًا تدعيم دفاعه بلاعب مميز، الأمر الذي دفعه للنظر إلى إيميريك لابورك لاعب النصر، الذي يقدم أفضل مستوياته خلال الوقت الحالي.

أطلقت شبكة نتفليكس الإعلان التشويقي لمسلسل وثائقي رياضي بعنوان "الدوري السعودي، وهو الأمر الذي أثار جميع مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي للمحترفين.

أطلقت شبكة "DAZN" العالمية القناة الرسمية لنادي النصر عبر موقعها وتطبيقها الرسمي، وذلك أمام جماهير العالمي لتتمكن من متابعتها ومشاهدة كل ما يخص فريقها عليها.

عاشت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فترة صعبة مؤخرًا، حيث مكثت لمدة 4 أيام في إحدى المستشفيات، قبل أن تعود إلى منزلها سالمة.