أخبار النصر اليوم | تلاعب "الانضباط" في عقوبة كريستيانو رونالدو .. وأزمة خطيرة أمام العين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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ضربة قاضية .. النصر بدون حارس مرمى أمام العين الإماراتي!

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة قوية للغاية، قبل مواجهة العين الإماراتي، في قمة دوري أبطال آسيا (طالع التفاصيل).

الشباب وقع في الفخ .. كشف "تلاعب" لجنة الانضباط لإنقاذ كريستيانو رونالدو

يبدو أن إدارة نادي الشباب السعودي وقعت في الفخ حين احتفلت بإيقاف نجم النصر، كريستيانو رونالدو، لمباراة واحدة عقب إشارته الخارجة لجمهور الفريق خلال مواجهة الفريقين في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

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فيديو | "احذر يا كريستيانو رونالدو من عقوبة الإيقاف 4 أشهر" .. جحيم إماراتي ينتظر نجم النصر

يبدو أن "استفزازًا جديدًا" ينتظر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، وهذه المرة على المستوى الآسيوي (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو ضحيته .. عضو شرف الهلال يستهزئ بقائد النصر بعد لقطته أمام الحزم

وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في المدرجات خلال مواجهة الحزم، لم يجعله يفلت من سخرية الخصوم، بعد انتهاء المباراة بالتعادل (طالع التفاصيل).

فيديو | بـ"الدموع" .. رد فعل مؤثر من كريستيانو رونالدو بعد مفاجأة جمهور النصر له!

فاجأت جماهير نادي النصر، الحاضرة في ملعب "الأول بارك"، خلال مواجهة الفريق أمام الحزم، مساء اليوم الخميس، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (طالع التفاصيل).

"لنا في الاتحاد عبرة" .. أندرسون تاليسكا يلوم لاعبي النصر وتصرفاته تلمح لمستقبله!

"البرازيلي أندرسون تاليسكا قرر الرحيل بنهاية الموسم الحالي".. خبر انتشر بقوة في الأيام القليلة الماضية، عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (طالع التفاصيل).

لويس كاسترو ينتقد نجوم النصر بشدة .. ويعلنها متحديًا: لن أغيّر طريقتي!

أثار البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد تعادل فريقه أمام الحزم، مساء اليوم الخميس (طالع التفاصيل).

لا يمكن أن تكون صدفة .. سخرية هلالية من النصر وانتقام شبابي بسبب كريستيانو رونالدو!

أثار ناديا الهلال والشباب، "الجدل" مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع سقوط فريق النصر، في فخ التعادل الإيجابي أمام الحزم (طالع التفاصيل).

فرصة ذهبية لـ"الطقطقة" .. الحزم يسخر من النصر بنفس طريقة العالمي بعد التعادل!

لأنها فرصة تتكرر في فترات متباعدة، استغل الحزم تعثر النصر أمامه أمس الخميس، ليطقطق على العالمي (طالع التفاصيل).

"فريق متهالك وخيبة أمل متوقعة" .. نجم النصر السابق ينفجر بعد التعادل أمام الحزم

رغم ثبات النصر في المباريات الأخيرة إلا أن تعادل ليلة أمس أمام الحزم، أتى ليدفع البعض للانفجار والانتصار لوجه نظرهم وتحذيراتهم التي خرجوا بها مرارًا وتكرارًا (طالع التفاصيل).

محمد الدعيع يصدم جماهير النصر بشأن لويس كاسترو بعد تعثر الحزم!

صدم محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال التاريخي، جماهير نادي النصر، بشأن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للعالمي، بعد التعثر أمام الحزم بدوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

"الكل كسب من وراء إيقافك!" .. وليد الفراج يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو بعد معاقبته

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على عقوبة إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بطريقة ربما استفزازية بعض الشيء لجماهير العالمي، التي اعتاد أن يدخل في "شد وجذب" معها (طالع التفاصيل).

بعد محمد صلاح .. عرض سعودي كبير يصدم ليفربول بشأن فان دايك

بدأت الأندية السعودية من الآن التحرك لتدعيم صفوفها بأفضل النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك باستهداف نجم جديد في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن دخلت تلك الأدية في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو كذب على الجماهير .. "النصر ليس بمن حضر"!

"نادي النصر بمن حضر".. جملة قالها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل إحدى مباريات العالمي، التي غاب عنها سابقًا (طالع التفاصيل).

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