فرصة ذهبية لـ"الطقطقة" .. الحزم يسخر من النصر بنفس طريقة العالمي بعد التعادل!

أتت الفرصة للحزم "متذيل" الترتيب للسخرية من النصر "الوصيف"!

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لأنها فرصة تتكرر في فترات متباعدة، استغل الحزم تعثر النصر أمام أمس الخميس، ليطقطق على العالمي.

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العالمي وقع في فخ التعادل أمام الحزم برباعية لكل منهما، في مباراة ماراثونية، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، اقتبص الحساب الرسمي لنادي الحزم عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عباراة كانت قد استخدمها النصر من قبل للتفاخر باستاد "الأول بارك"، كي يتهكم عليه.

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الحزم نشر بعض احتفالات لاعبيه خلال المباراة، وأرفقها بتعليق: "حلو .. زين .. الديكوريشن ماله حلو"، وهو ما تفعل معه الجمهور بدرجة كبيرة للسخرية من النصر.

يذكر أن النصر يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال؛ المتصدر والذي لم يخض مباراة الجولة الـ22 بعد، أمام الحزم فيحل في المركز الـ17 وقبل الأخير "مؤقتًا" برصيد 15 نقطة.

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