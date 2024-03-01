محمد الدعيع يصدم جماهير النصر بشأن لويس كاسترو بعد تعثر الحزم!

الدعيع يُعلق على تعثر النصر!

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صدم محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال التاريخي، جماهير نادي النصر، بشأن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للعالمي، بعد التعثر أمام الحزم بدوري روشن السعودي.

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وتعادل النصر أمام الحزم بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك.

وقال الدعيع خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "لويس كاسترو يعرف أخطاء لاعبي النصر جيدًا، ولكنه لا يستطيع معالجتها ولذلك تتكرر الأخطاء".

وأضاف الحارس التاريخي: "هناك ضعف في دفاع النصر، وعدم تفاهم بين حارس المرمى والمدافعين، وكل ذلك واضح".

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واختتم الدعيع تصريحاته قائلًا: "مدرب النصر متكررة، وبهذا الشكل من المستحيل أن ينافس الفريق على لقب الدوري".

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