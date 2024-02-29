"فريق متهالك وخيبة أمل متوقعة" .. نجم النصر السابق ينفجر بعد التعادل أمام الحزم

هذا التعادل هو الأول منذ ديسمبر 2023 وسلسلة الانتصارات كانت مسيطرة، لكنه كان كافيًا لانفجار البعض..

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رغم ثبات النصر في المباريات الأخيرة إلا أن تعادل ليلة أمس أمام الحزم، أتى ليدفع البعض للانفجار والانتصار لوجه نظرهم وتحذيراتهم التي خرجوا بها مرارًا وتكرارًا..

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العالمي تعادل بصعوبة أمس الخميس، أمام الحزم برباعية لكل منهما، على استاد الأول بارك، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

هذا التعادل هو الأول للنصر منذ ديسمبر 2023، إذ كانت انتصاراته لا تتوقف دون أي هزائم، لكنه كان كافيًا ليخرج فهد الهريفي؛ نجم الفريق الأسبق، ليؤكد ما حذر منه مسبقًا، إذ كان من القلائل الذين يرون أن العالمي لا يملك شخصية البطل حتى وإن كان يحقق الانتصارات في ظل عدم معالجة بعض نقاط الضعف.

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وكتب الهريفي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "(ما نحلف عبث) الفريق مع الأسف لا يملك مقومات البطل وينقصه الكثير وعلى رأسهم مدرب، فريق متهالك نفهمكم تقولون نرجسي .. بالله عطونا علومكم هذا وقتكم، خيبة أمل متوقعة!! كانت واضحة للمخلصين الفاهمين".

وأضاف: "لا عاد اسمع عذر (كل الفرق أمامنا غير)، هذا هو الحزم اللي أخذ 9 من الهلال!!!".

يذكر أن النصر يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال؛ المتصدر والذي لم يخض مباراة الجولة الـ22 بعد، أمام الحزم فيحل في المركز الـ17 وقبل الأخير "مؤقتًا" برصيد 15 نقطة.

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