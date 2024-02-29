Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
أحمد فرهود

فيديو | بـ"الدموع" .. رد فعل مؤثر من كريستيانو رونالدو بعد مفاجأة جمهور النصر له!

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مفاجأة من جماهير النصر لرونالدو بعد قرار إيقافه..

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فاجأت جماهير نادي النصر، الحاضرة في ملعب "الأول بارك"، خلال مواجهة الفريق أمام الحزم، مساء اليوم الخميس، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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رونالدو يغيب عن النصر أمام الحزم؛ بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بـ"إيقافه" لمدة مباراة واحدة؛ بسبب حركاته البذيئة، خلال مباراة فريقه أمام الشباب، في الجولة 21 من مسابقة الدوري.

جماهير النصر هتفت باسم رونالدو، في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من مباراة الحزم - وهو نفس رقم قميصه مع الفريق -؛ كنوع من رفع معنوياته، والتعبير عن حبها له، وذلك بعد عقوبة "الانضباط" ضده.

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ومن ناحيته.. ظهر الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، متأثرًا للغاية بموقف الجماهير النصراوية معه؛ حيث امتلأت عيناه بالدموع، قبل أن يرفع يده لرد التحية لهم.

جدير بالذكر أن رونالدو، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير من عام 2023، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف.

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