لويس كاسترو ينتقد نجوم النصر بشدة .. ويعلنها متحديًا: لن أغيّر طريقتي!

كاسترو يثير الجدل بعد مباراة النصر والحزم..

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أثار البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد تعادل فريقه أمام الحزم، مساء اليوم الخميس.

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النصر تعادل (4-4) على أرضه ووسط جماهيره، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

كاسترو هاجم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، نجوم الفريق النصراوي؛ قائلًا: "هناك أخطاء فردية متكررة.. ولا يوجد مبرر لاستقبال 4 أهداف ضد الفريق الأخير في الدوري، حتى مع الغيابات في صفوفنا".

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وعلى الرغم من الضعف الدفاعي للنصر في الموسم الحالي؛ إلا أن المدير الفني البرتغالي أعلن التحدي أمام الجميع في المؤتمر، عندما أكد على أنه لن يغيّر طريقة لعبه أبدًا.

وأضاف: "النصر فريق هجومي.. ماذا تريدون؟ هل أدافع في المباريات وألعب على الهجمات المرتدة؟"، مشددًا على أن العالمي حقق تسعة انتصارات متتالية، بنفس الطريقة التي تعادل فيها مع الحزم.

وشدد لويس كاسترو، على أنه لن يستسلم أبدًا في صراع التتويج بلقب الدوري؛ قائلًا: "أعلم أن هناك كثير من الناس ستستسلم بمنتصف الطريق.. لكن أنا لن أفعل ذلك".

وقلل كاسترو من تأثير مباراة الحزم، على القمة القارية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، في ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، مؤكدًا على أن التتويج بلقب هذه المسابقة، هو الأولوية بالنسبة للجميع في قلعة العالمي.

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