"الكل كسب من وراء إيقافك!" .. وليد الفراج يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو بعد معاقبته

مقدم برنامج "أكشن مع وليد" لديه رسالة لن تعجب النصراويين..

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على عقوبة إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بطريقة ربما استفزازية بعض الشيء لجماهير العالمي، التي اعتاد أن يدخل في "شد وجذب" معها.

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لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد قررت إيقاف الدون لمباراة واحدة مع تغريمه 30 ألف ريال سعودي، على إثر إشاراته البذيئة تجاه جماهير الشباب، خلال الجولة الـ21 من دوري روشن.

هذه العقوبة أغضبت بالطبع جماهير النصر، التي رأت أن جماهير الخصم هي من تستفز نجمها أولًا، فيما أغضبت كذلك المنافسين الذين يرون أنه يستحق الإيقاف لفترة أطول، بداعي عدم احترامه العادات السعودية وخدشه لحياء الجماهير.

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لكن الفراج له رأي آخر، إذ قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "مجرد فكرة صدور عقوبة ضد اللاعب، أثبت أنه ليس هناك أحد فوق النظام أو القانون في الدوري، وستكون درسًا لرونالدو وللاعبين كُثر لضبط تصرفاتهم داخل الملاعب السعودية، لذلك القرار الكل كسب من ورائه".

يذكر أنه على خلفية هذا القرار غاب صاروخ ماديرا عن مواجهة النصر والحزم، التي أقيمت أمس الخميس، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن، وانتهت بالتعادل 4-4.

النصر يحتل حاليًا وصافة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال؛ المتصدر والذي لم يخض مباراة الجولة الـ22 بعد، أما الحزم فيحل في المركز الـ17 وقبل الأخير "مؤقتًا" برصيد 15 نقطة.

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