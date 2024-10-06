أخبار النصر اليوم | بيولي يكشف سر الانتصارات المتتالية، وتفاصيل إصابة سلطان الغنام ومدة غيابه

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 أكتوبر 2024.

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تفاصيل إصابة سلطان الغنام ومدة غيابه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل إصابة سلطان الغنام التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه النصر مع العروبة في آخر جولات دوري روشن السعودي.

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وأوضحت الصحيفة أن الظهير الأيمن يُعاني من تمزق في أربطة المفصل مما سيُبعده عن اللعب لمدة 10 أيام إلى أسبوعين تقريبًا، مما يعني عدم لحاقه بمباراتي المنتخب السعودي أمام اليابان والبحرين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

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