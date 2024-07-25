أخبار النصر اليوم | إرضاء العالمي بـ"صفقتين كبيرتين" .. ومسؤول سابق يهين شعار النادي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس الموافق 25 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

خاص | النصر يحسمها نهائيًا .. حقيقة استقالة إبراهيم المهيدب من "الرئاسة"

"إبراهيم المهيدب يستعد لـ(الاستقالة) من رئاسة نادي النصر".. خبر انتشر بقوة في الساعات القليلة الماضية؛ وتسبب في ضجة كبرى بالوسط الرياضي السعودي (طالع التفاصيل).

مقصودة أم مجرد صدفة؟ .. كريستيانو رونالدو يثير الجنون في الميركاتو بـ"صورة جديدة"

"كريستيانو رونالدو يُثير الجنون في سوق الانتقالات".. هكذا عنونت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء اليوم الخميس؛ بعد ظهور مفاجئ للأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة (طالع التفاصيل).

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مفاجأة أمريكية تهدد "اعتزال" كريستيانو رونالدو مع النصر

خلال الأيام الماضية.. خرجت تأكيدات عديدة على بدء المحادثات بين نادي النصر السعودي والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية مسيرته الكروية (طالع التفاصيل).

بعد اختفاء "العضو الداعم" .. البكيري يكشف عن مفاجأة لجنة الاستقطاب إلى الهلال والنصر!

هل تستجيب لجنة الاستقطاب لضغوط جماهير الهلال والنصر، بعد أزمة عدم وجود ميزانية للناديين من أجل ضم صفقات جديدة في ميركاتو الصيف؟ (طالع التفاصيل).

"ألقى به في سلة القمامة!" .. مسؤول سابق في الاتحاد السعودي يهين شعار النصر!

يبدو أن التعصب الكروي وصل لأشده مؤخرًا، ما دفع البعض للتجرأ لإهانة المنافسين بطريقة مبالغ بها، وهو ما تعرض له نادي النصر السعودي (طالع التفاصيل).

5 أضعاف راتبه الحالي .. ماركوس إدواردز يحسم موقفه من عرض النصر "الضخم" لضمه

يستهدف النصر عددًا من الأجنحة حول العالم لاستبدال أحد لاعبيه، أندرسون تاليسكا وساديو ماني، أو كليهما، وقد حسم أحد المستهدفين موقفه من اللعب في الدوري السعودي بالفعل (طالع التفاصيل).

إصابة بينتو بعد أيام من انضمامه إلى النصر .. والكشف عن مدة غيابه

بعد أيام قليلة من انضمامه إلى نادي النصر السعودي؛ تعرض الحارس الدولي البرازيلي بينتو، لـ"إصابة" ستبعده عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

قطار ريال مدريد يمر مرة واحدة .. رغبة أنشيلوتي تدفع لابورت للتمرد على النصر!

أصبح الدولي الإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، محل اهتمام عالمي بعد تألقه مع الماتادور، وقيادته للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بأداء تصاعدي، وصل إلى جعله حائط صد للمنافسين في المباريات الحاسمة، أمام إيطاليا وألمانيا وفرنسا، ثم إنجلترا في النهائي (طالع التفاصيل).

في ليلة عاد بها نواف العقيدي بعد غياب .. انقلاب كبير على لويس كاسترو ومطالب بإقالته

انقلاب كبير يعيشه الوسط النصراوي حاليًا على البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للفريق، خلال معسكر الإعداد للموسم المقبل 2024-2025 (طالع التفاصيل).

"سعادتي ستكون مضاعفة!" .. تركي آل الشيخ يستفز النصر قبل ودية ألميريا

تفاعل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، مع مباريات النصر السعودي في "مرحلته الإعدادية الثانية" (طالع التفاصيل).

ليلة مقابل 12 ألف يورو .. تفاصيل لا تصدق عن المنتجع السعودي حيث يقضي رونالدو عطلته الصيفية!

أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، إجازته الصيفية التي قضاها في السعودية رفقة زوجته جورجينا رودريجيز وأطفاله الخمسة (طالع التفاصيل).

تورط في العنصرية على الأهلي وشكك في انتصارات النصر .. موسم 2023-2024 بأعين وليد الفراج!

قد تتفق أو تختلف معه، لكن هناك حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد؛ نعم! وليد الفراج حالة خاصة في الإعلام الرياضي السعودي (طالع التفاصيل).

سيطرة الهلال و"كريستيانو رونالدو يساوي نيمار وبنزيما معًا" .. أعلى رواتب دوري روشن السعودي

المال هو "لغة" الساحرة المستديرة الآن؛ فمن خلاله يُمكن حسم أي صفقة، أو إقناع لاعب ما بـ"تغيير انتمائه" من فريقٍ إلى آخر، أو مغادرة قارة بأكملها وخوض تجربة جديدة (طالع التفاصيل).