الكشف عن كواليس مفاوضات النصر مع كريستيانو رونالدو لـ"تجديد عقده"

أسرار المفاوضات بين النصر وكريستيانو رونالدو..

منذ فترة طويلة والعديد من الإعلاميين العالميين والسعوديين، يؤكدون على نية عملاق الرياض النصر، لـ"تجديد" عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي بن جاكوبس عبر "givemesport"، مساء اليوم الجمعة، عن كواليس مفاوضات نادي النصر مع رونالدو؛ لـ"تجديد" عقده بشكل رسمي.

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جاكوبس المقرب من الأسطورة البرتغالية، أكد على أن المفاوضات بين النصر واللاعب لا تزال في مراحلها الأولى، لافتًا إلى أن كريستيانو "غير مستعجل" نهائيًا، لتوقيع العقود الجديدة.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن كريستيانو رونالدو أبلغ الإدارة النصراوية؛ بأنه لا ينوي "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد ارتباط اسمه بنادي باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني.

وأضاف: "اللاعب يرى أنه من الأفضل البقاء مع قلعة العالمي، والتتويج بالألقاب - خاصة الدوري والنخبة الآسيوية -؛ بدلًا من العودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا".

وأوضح بن جاكوبس، أن رونالدو سيواصل المفاوضات مع المسؤولين السعوديين وإدارة نادي النصر، إلى نهاية العام الحالي 2024؛ قبل التوقيع على عقود جديدة تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2026.

وأعلن جاكوبس أن العقد الجديد مع النصر؛ سيتضمن زيادة في راتب كريستيانو السنوي - يحصل حاليًا على 200 مليون يورو تقريبًا -؛ مع تعيينه كـ"سفير للمملكة العربية السعودية" في بطولة كأس العالم 2034، التي تستضيفها على أراضيها.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، سجل 58 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 64 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.