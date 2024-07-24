تورط في العنصرية على الأهلي وشكك في انتصارات النصر .. موسم 2023-2024 بأعين وليد الفراج!

كيف مر الموسم المنقضي على الإعلامي السعودي المثير للجدل دائمًا؟

قد تتفق أو تختلف معه، لكن هناك حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد؛ نعم! وليد الفراج حالة خاصة في الإعلام الرياضي السعودي..

ربما تقول إن رافضيه أكثر من محبيه، لن اتفق أو اختلف معك!، لكن حتى وإن كنت تشعر ببعض الرفض لطريقته في تناول المواضيع وطرق تفاعله مع الأحداث، يمكنني أن أؤكد أن فضولك لمتابعته تدفعك للجلوس أمام شاشة التلفاز في موعد انطلاق برنامجه "أكشن مع وليد".

هذه هي المعادلة الصعبة التي حققها الفراج بطريقة الغريبة للكثيرين؛ فهو من يستفزك لدرجة أنك تتابعه كي تكون له بالمرصاد لكل شاردة وواردة يقولها في برنامجه عن ناديك، خاصةً وإن كنت من جماهير النصر!

لذا دعونا في السطور التالية نجمع لكم أبرز عشر لقطات جدلية لوليد الفراج سواء عبر برنامج "أكشن مع وليد" أو عبر حسابه على منصة "إكس" خلال موسم 2023-2024..