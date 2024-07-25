مقصودة أم مجرد صدفة؟ .. كريستيانو رونالدو يثير الجنون في الميركاتو بـ"صورة جديدة"

صورة مثيرة للجدل لكريستيانو رونالدو..

"كريستيانو رونالدو يُثير الجنون في سوق الانتقالات".. هكذا عنونت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء اليوم الخميس؛ بعد ظهور مفاجئ للأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة.

رونالدو يقضي "إجازة" حاليًا؛ وذلك بعد مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ حيث من المقرر أن ينضم إلى معسكر فريقه النصر السعودي في إسبانيا، مطلع شهر أغسطس القادم.

ونشرت الصحيفة البريطانية مساء اليوم الخميس، صورة للأسطورة البرتغالية وهو يمارس "البادل"؛ وهي رياضة مضرب تشبه "التنس والإسكواش" معًا، وتُلعب بشكل زوجي في ملاعب مغلقة.

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وظهرت في الصورة التي نشرتها الصحيفة، "قبعة" عليها شعار العملاق البرتغالي سبورتنج لشبونة؛ وهو نادي طفولة كريستيانو رونالدو، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.

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وأكدت الصحيفة على أن استخدام رونالدو لـ"قبعة سبورتنج لشبونة"، أثار جنون الجماهير؛ الذين أكدوا على رغبة مهاجم النصر الحالي، في العودة إلى نادي طفولته، وختام مسيرته معه.

وأشارت إلى أن البعض الآخر قلل من أهمية هذه الصورة؛ معتبرين أن اللاعب لا يزال يحمل في قلبه محبة خاصة لنادي طفولته، وليس شرطًا أن يكون راغبًا في العودة إليه.