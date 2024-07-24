إصابة بينتو بعد أيام من انضمامه إلى النصر .. والكشف عن مدة غيابه

صدمة للجماهير النصراوية عن صفقتهم الجديدة..

بعد أيام قليلة من انضمامه إلى نادي النصر السعودي؛ تعرض الحارس الدولي البرازيلي بينتو، لـ"إصابة" ستبعده عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

النصر تعاقد مع بينتو في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، مقابل 18 مليون دولار تقريبًا.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مساء اليوم الأربعاء، تعرض الحارس البرازيلي لـ"الإصابة"، على هامش معسكر الفريق في البرتغال، وبدون أن يلعب أي دقيقة في المباريات الودية - حتى لآن -.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن هذه الإصابة؛ "ستبعد" بينتو البالغ من العمر 25 سنة، عن الفريق النصراوي لمدة أسبوعين؛ ليتأكد لحاقه بأولى المباريات الرسمية في موسم 2024-2025، أمام التعاون.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم 14 أغسطس القادم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد.