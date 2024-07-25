قطار ريال مدريد يمر مرة واحدة .. رغبة أنشيلوتي تدفع لابورت للتمرد على النصر!

ريال مدريد يفكر في مدافع النصر..

أصبح الدولي الإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، محل اهتمام عالمي بعد تألقه مع الماتادور، وقيادته للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بأداء تصاعدي، وصل إلى جعله حائط صد للمنافسين في المباريات الحاسمة، أمام إيطاليا وألمانيا وفرنسا، ثم إنجلترا في النهائي.

وكان لابورت قد ردّ على حملات التشكيك له، بعد اتخاذ خطوة الرحيل إلى النصر في الصيف الماضي، وما يسفر عنه من تراجع في المستوى وعدم استحقاقه التواجد مع إسبانيا في بطولة اليورو، الأمر الذي جعله يقوم بجمع أبرز التصريحات الإعلامية التي جرت في هذا السياق، ليعلق عليها قائلًا "الباقي هو التاريخ".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إيمريك لابورت بات محل اهتمام نادي ريال مدريد، المُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث سيبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي، مشروعه السادس في الريال، بثنائي أساسي في قلب الدفاع (روديجر وميليتاو)، فيما يحتاج ديفيد ألابا، لـ3 شهور من أجل العودة للملاعب، بعد إصابة الرباط الصليبي، فضلًا عن رحيل ناتشو فيرنانديز إلى القادسية، والانتقال المفاجئ لمدافع ليل، ليني يورو، إلى مانشستر يونايتد، بعد أن كان قريبًا من الملكي.

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هذه الأمور دفعت ريال مدريد للتفكير في خيار لابورت، والذي يفضله كارلو أنشيلوتي، فيما أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قطار الريال يمر مرة واحدة فقط، وأن لابورت على استعداد للتخلي عن آخر موسمين في عقده مع النصر، والمقرر أن يحصل فيهما إجمالًا على 48 مليون يورو، دون أن يطالب ريال مدريد بعقد يكسر أي جدول رواتب، ما يجعل كل شيء يبدو مثاليًا للتوصل إلى اتفاق.

في المقابل، بدا النصر عقبة كبيرة من أجل إتمام الاتفاق بين ريال مدريد واللاعب؛ حيث يرفض النادي السعودي التخلي عن خدمات لابورت دون مقابل كبير، علمًا بأنه دفع مبلغ 27 مليون يورو إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم المدافع الإسباني، إلا أن ريال مدريد يرفض أيضًا ضم اللاعب إلا بصورة مجانية، بأن يأتي إيمريك إلى ملعب سانتياجو برنابيو، حاملًا خطاب الحرية تحت ذراعه، وفق ما وصفت الصحيفة، الأمر الذي يضع لابورت في وضع معقد، وسط عدم اتفاق بين الناديين.

ورغم مشاركة المدافع الإسباني في 39 مباراة مع النصر بالموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف، إلا أن اللاعب أبدى عدم ارتياحه في وقت سابق من هذا العام، فيما تقرر جعل وضع إيمريك معلقًا من قِبل النادي الملكي، في انتظار الكشف عن أي جديد قبل غلق أبواب الميركاتو الصيفي في سبتمبر المُقبل، علمًا بأن ألابا يتطور في برنامجه العلاجي، بعد التئام الغضروف، إلا أن اللاعب سيعود للتدرب بشكل تدريجي خلال شهر أكتوبر المُقبل.