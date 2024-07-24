مفاجأة أمريكية تهدد "اعتزال" كريستيانو رونالدو مع النصر

غموض جديد في مستقبل كريستيانو رونالدو..

خلال الأيام الماضية.. خرجت تأكيدات عديدة على بدء المحادثات بين نادي النصر السعودي والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية مسيرته الكروية.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ ولمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025، مقابل رواتب إجمالية تقدر بـ500 مليون يورو.

وفي ظل هذه المحادثات.. فجّر داراج ماكانثوني، مالك نادي بيتربورو الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "مستقبل" الأسطورة البرتغالية مع عالم الساحرة المستديرة.

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ماكانثوني أعلن في تصريحات مع شبكة "توك سبورت"، قيامه بشراء فريق أمريكي خلال العامين القادمين؛ ملمحًا إلى إمكانية التعاقد مع رونالدو، بعد نهاية مشواره في المملكة العربية السعودية.

وقال ماكانثوني: "كرة القدم في الولايات المتحدة شهدت طفرة هائلة، بتواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي، وإمكانية قدوم كريستيانو رونالدو".

وشدد مالك نادي بيتربورو، على أن هذه الطفرة الهائلة في كرة القدم الأمريكية "ستزداد أكثر"؛ بعد استضافة البلاد لبطولة كأس العالم بـ"نظامها الجديد"، في عام 2026.

وأشار داراج ماكانثوني إلى أنه بإمكان أي رجل أعمال، شراء فريق أمريكي بـ"8 أو 10 ملايين جنيه إسترليني"؛ ليجد قيمته ترتفع بثلاثة أو أربعة أضعاف، خلال السنوات الخمس القادمة.

النادي الأمريكي الذي أعلن ماكانثوني شراءه - لم يذكر اسمه تحديدًا -؛ يلعب في الدوري الأمريكي "الدرجة الثانية"؛ ولكنه من الممكن أن يشارك في دوري المحترفين الذي يتواجد به ميسي، إذا طبق بعض المعايير وحصل على التراخيص بذلك؛ خاصة مع خطة التوسع في عدد الفرق.