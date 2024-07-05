أخبار الاتحاد اليوم | مسؤول كبير مُهدد بالرحيل .. ودي بروينه يمنح الضوء الأخضر للعميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 5 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 5 يوليو 2024.

تستعد أندية صندوق الاستثمارات العامة (الهلال - الاتحاد - النصر - الأهلي)، لخطوة تاريخية، قبل إطار التحضير للموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

قرر حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، العودة إلى الملاعب السعودية بمنصب جديد، بعد 691 يوم، منذ اتخاذ قرار الرحيل عن قلعة العميد، على إثر قضية تسجيلات حمد الله.

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يوم بعد آخر.. يبدو أن النجم البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يقترب من الانتقال إلى الملاعب السعودية.

يبدو أن الأجواء داخل مقر نادي الاتحاد، ليست مثالية، بعد أيام من تولي لؤي ناظر، رئاسة المؤسسة غير الربحية، بالتزكية، في انتخابات الجمعية العمومية، التي أقيمت خلال شهر يونيو الماضي.

بعد أن كان الاتحاد قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع النجم البلجيكي أرثر ثياتي مدافع رين الفرنسي، والمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، أصبح هناك تضارب في الأخبار بشأن التعاقد معهما.

طالبت جماهير نادي الاتحاد خلال الساعات الماضية، بتحرك إدارة ناديها برئاسة لؤي ناظر من أجل التعاقد مع البرازيلي بينتو حارس مرمى أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، بدلًا من الإسباني كيبا أريزابالاجا.

اقترب نادي الاتفاق من ضم أحد لاعبي نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك مقابل تعديل سداد ديون صفقة انتقال سعد الموسى وأحمد الغامدي لصفوف العميد.

يواصل نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر خلال الوقت الحالي سعيه، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، استعدادًا للموسم الجديد 2024-25، وذلك بمفاوضة مدافع إنتر الإيطالي المتألق في يورو 2024.

حسم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، "مستقبل" المغربي سفيان رحيمي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد تلقيه العديد من العروض المغرية، في صيف العام الحالي.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، "الوجهة القادمة" للقائد سلمان الفرج؛ بعد إعلان نادي الهلال الاستغناء عنه، في صيف العام الحالي.

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

رد مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، على إمكانية الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة.

تعمل الأندية السعودية، وخاصة الرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، على ضم أبرز النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها من إدارة ناديها برئاسة لؤي ناظر، بسبب رغبتها في التعاقد مع الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

وجه الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، اتهامًا لأحد المتابعين بالكذب، فيما يتعلق بآلية وضع جدول منافسات دوري روشن السعودي.

في تطور مفاجئ للأحداث، لا يزال الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي، يترك الباب مفتوحًا أمام فكرة انتقاله إلى دوري روشن السعودي، رغم تصريحه السابق بالبقاء مع النادي الإنجليزي.