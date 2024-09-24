أخبار الأهلي اليوم | لفتة الجمهور الرائعة بعد الوداع المؤلم، ويايسله يرد على صافرات الاستهجان

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 24 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 24 سبتمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

محارب الصحراء غاب عن المباراة، لكنه حضرها من المدرجات..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو قرار المدرب البرتغالي قبل المباراة المصيرية؟

ماذا فعل الجمهور الأهلاوي بعد كارثة الجندل؟

للعام الثاني على التوالي مع المدرب الألماني، الأهلي يودع كأس الملك مبكرًا..

مفاجأة تاريخية يدفع الأهلي ثمنها في أغلى البطولات..

GOAL

هل سيعبر الاتحاد غدًا أم سيعطي فرصة للأهلي للشماتة به أيضًا؟

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

تعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القادسية في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

جدل تحكيمي في مواجهة الكأس المصيرية بين الأهلي والجندل..