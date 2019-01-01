النصر يفي بوعده ويسدد مكافآت لاعبيه قبل لقاء ضمك

العالمي يبدأ مهمة الدفاع عن اللقب غدًا الخميس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة نصر السويكت، على الإيفاء بوعده مع اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

العالمي يستهل مشواره في الموسم الجديد بملاقاة ضمك غدًا الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الإدارة برئاسة صفوان السويكت، ستودع مكافآت التتويج بلقب دوري الموسم الماضي في حساب اللاعبين صباح الغد قبل المباراة.

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وأوضحت الإدارة كذلك أنها ستودع مكافآت الصعود لدوري الثمانية من دوري أبطال آسيا في رصيد اللاعبين بواقع 70 ألف ريال لكل لاعب، بجانب مرتب شهر يوليو الماضي.

وقالت في بيانها: "يأتي ذلك حرصًا من مجلس الإدارة على تجهيز الفريق الأول واستقراره بشكل كامل قبل انطلاقة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

إدارة #النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت تودع صباح غدٍ الخميس مكافآت الدوري الاستثنائي والتأهل الآسيوي وراتب شهر يوليو للاعبين . pic.twitter.com/bGHsqGuW36 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 21, 2019

يذكر أن العالمي توج بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي متفوقًا بنقطة وحيدة عن الهلال، صاحب الوصافة.

فيما صعد النصر إلى دور الثمانية الآسيوي بإقصاء الوحدة الإماراتي، ليلاقي السد القطري.