دوري روشن السعودي
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1 - 1
ن م
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أوتافيو 1'
ألكساندر ميتروفيتش 90' + 10' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

النصر v الهلالالنتائج والإحصائيات,