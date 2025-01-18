أخبار الهلال اليوم | سانتوس يستعين بـ"بيليه" لإعادة نيمار .. ونجم ريال مدريد مطلوب قبل كأس العالم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 18 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 18 يناير 2025

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في إطار استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بات الهلال مرشحًا لزيادة عدد نجومه الأجانب، في ظل تحرك الإدارة الهلالية خلال الساعات الماضية، وتواجد فهد بن نافل، رئيس المؤسسة غير الربحية، برفقة سعد اللذيذ، المشرف على برنامج الاستقطاب، في مدينة لندن، من أجل التفاوض مع أسماء عالمية جديدة.

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أثار محمد كنو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جدلًا بشأن "أنباء" رفضه تجديد عقده مع الزعيم، بعد دخوله الفترة الحرة، والتي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ آخر، دون العودة لإدارة ناديه.

تسبب هاني الداود، إداري النصر السابق، في حالة جدل بسبب تصريحاته عن شعبية الهلال وتأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الكرة السعودية منذ انضمامه للنصر قبل عامين.

يمثل ملف دعم الأندية الكبرى في السعودية من برنامج الاستقطاب، جدلًا كبيرًا وخصوصًا بين أنصار الهلال والاتحاد، حيث يزعم الهلاليون أن الجميع كان متساويًا في الدعم بينما يرى مؤيدو العميد أن منافسهم حصل على أكبر قدر من الدعم.

يكثف مسؤولو نادي سانتوس، من محاولاتهم بشتى الطرق للحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي.

تسيطر مفاوضات نادي الهلال مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الإعلام الرياضي السعودي، حيث يسعى الجميع للفوز في سباق المعلومات بشأن هذه الصفقة الضخمة "المُحتملة".

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف عن مدى توتر العلاقة بين كيليان مبابي ونيمار خلال تواجدهما مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

حذر الإعلامي السعودي وليد الفراج، جماهير الهلال من أسلوب تعاملها مع المدافع علي البليهي، أحد قادة الفريق، مشيرًا إلى ضرورة تقدير ما قدمه اللاعب للنادي طوال السنوات الماضية وعدم استهدافه دائمًا.

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فجّر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مفاجآت من العيار الثقيل، تتعلق بتحركات الهلال والنصر في سوق الانتقالات، كاشفًا عن صفقات كبرى تقترب من الانضمام إلى الأزرق، قبل مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

في مفاجأة صادمة لجماهير نادي الهلال.. رفض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، العرض المقدم إليه من الإدارة؛ لتجديد عقده.