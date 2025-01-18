تجاهل الفرنسي ولم يتردد في مساعدة ميسي .. مقطع فيديو يعكس مدى توتر علاقة نيمار بمبابي

المشهد لخص كل شيء

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف عن مدى توتر العلاقة بين كيليان مبابي ونيمار خلال تواجدهما مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار خرج مؤخرًا للحديث عن علاقته بمبابي، قائلًا إنه كان من الأصدقاء المقربين له، قبل أن يأتي ليونيل ميسي لتتغير الأمور تمامًا، حيث أشار إلى أن الفرنسي كان يشعر بغيرة شديدة من زميله الأرجنتيني.

الفيديو الذي انتشر كان من تدريبات سابقة لباريس سان جيرمان، وكان يقوم فيها كل لاعب بمسك يدي زميله وشدهما قبل الركض بسرعة، بظهور ميسي ومبابي ونيمار في نفس المشهد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مبابي شوهد وهو يقوم بمد يديه ناحية نيمار ليقوم البرازيلي بتجاهله تمامًا، مما اضطر نجم ريال مدريد الحالي للاتجاه نحو أحد أفراد الطاقم التدريبي لطلب المساعدة.

الوضع كان مختلفًا تمامًا عندما طب ميسي نفس الأمر من نيمار، لأن الأخير لم يتردد للحظة لمد يديه نحوه، مما يعكس صداقة الثنائي وتوتر علاقتهما بمبابي.

جدير بالذكر أن ميسي يلعب حاليًا في إنتر ميامي، بينما رحل مبابي عن باريس متجهًا إلى ريال مدريد الصيف الماضي، وأما نيمار فيقضي الأشهر الأخيرة من عقده مع الهلال السعودي وسط شكوك مستمرة حول مستقبله.