هذه المرة من ريال مدريد! .. نجم عالمي جديد مطلوب في الهلال بعد محمد صلاح وفان دايك

صفقة كبرى على رادار الهلال..

في إطار استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بات الهلال مرشحًا لزيادة عدد نجومه الأجانب، في ظل تحرك الإدارة الهلالية خلال الساعات الماضية، وتواجد فهد بن نافل، رئيس المؤسسة غير الربحية، برفقة سعد اللذيذ، المشرف على برنامج الاستقطاب، في مدينة لندن، من أجل التفاوض مع أسماء عالمية جديدة.

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وذكر الإعلامي خالد الشنيف، بأن الهلال دخل في مفاوضات مع ثنائي ليفربول، محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، حيث توصل لاتفاق مع الأول، وبات بنسبة 99% في قلعة الزعيم، كما يقترب الأزرق من حسم صفقة الآخر، علمًا بأن الثنائي سينتقلان إلى بطل دوري روشن، في الصيف المُقبل، قبل مونديال الأندية.

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الجديد ذكره الإعلامي رودي جاليتي، المتخصص في سوق الانتقالات العالمية، عبر منصة (إكس)، قائلًا إن الهلال حدد استراتيجية لتعويض نيمار في نهاية الموسم، حيث يهدف النادي إلى جلب لاعب من الطراز الأول إلى الدوري السعودي، في الصيف، وأول اسمين في القائمة هما محمد صلاح، ورودريجو (نجم ريال مدريد الإسباني).

وكان البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، قد صرّح بأنه يرغب في استمرار نيمار مع كتيبة الأزرق للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية، مفضلًا استبعاد النجم البرازيلي من القائمة المحلية، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء في الصيف المُقبل، وسط شكوك حول تجديد عقد اللاعب الذي ارتبط اسمه بالعودة إلى سانتوس البرازيلي، ووجود عرض من نادي شيكاغو فاير الأمريكي.

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الجدير بالذكر أن الهلال سيلاقي ريال مدريد الإسباني، في افتتاحية مشوار الفريقين في كأس العالم للأندية 2025، ضمن المجموعة الثامنة، والتي تضم أيضًا فريقي باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.