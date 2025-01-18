حقيقة عرض الـ"8 مليون" لبقاء كنو .. والهلال يقطع إعارة لاعبه في يناير!

هل يرحل كنو إلى الأهلي في يناير؟ أم يكمل رحلة الهلال في كأس العالم للأندية؟

أثار محمد كنو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جدلًا بشأن "أنباء" رفضه تجديد عقده مع الزعيم، بعد دخوله الفترة الحرة، والتي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ آخر، دون العودة لإدارة ناديه.

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وتقدم الهلال بعرض رسمي إلى كنو، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المُقبل، في ظل مساعي الإدارة للحفاظ على نجوم الفريق، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو.

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وقال الإعلامي الرياضي حامد القرني، عبر منصة (إكس)، إن ما تردد بشأن تقديم إدارة الهلال، عرضًا لكنو مقابل 8 ملايين ريال، للموافقة على تجديد عقده، غير صحيح، موضحًا أن العرض المالي المُقدم أكبر من ذلك.

وشارك كنو، الذي يلعب في صفوف الهلال منذ 2017، في 21 مباراة بجميع المسابقات، هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، كما لعب برفقة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، فيما ارتبط اسم اللاعب بإمكانية الرحيل إلى الأهلي الذي أبدى اهتمامًا بضمه.

وفي سياق متصل، قال القرني إن الهلال قرر إنهاء إعارة الحارس أحمد أبو راسين، في صفوف نادي نيوم بدوري يلو، ليعود إلى بطل دوري روشن، بالتراضي بين الأطراف الثلاثة.

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ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة، من 15 مباراة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، كما يتصدر الزعيم مجموعة الغرب، في دوري النخبة الآسيوية، برصيد 16 نقطة، ليتفوق على الأهلي "الوصيف" أيضًا بالأهداف.