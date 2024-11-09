أخبار الهلال اليوم | سالم الدوسري يلجأ لـ"تسريع" علاجه .. وحقيقة التفاوض مع نيمار لفسخ عقده!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 9 نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 9 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن توقعاته بشأن موعد وصول فريق الكرة بنادي الهلال، إلى 100 بطولة عبر تاريخه، مؤكدًا أن حضور جماهير الأندية بكثافة في المباريات لا يعني فوزها بالبطولات.

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كشف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، السبب وراء عبارة "ابقوا صامتين" التي وجهها لأحد لاعبي الاتفاق، أثناء احتفاله بهدفه في شباكهم خلال مباراة الفريقين بدوري روشن.

يواصل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال، سلسلته التهديفية الرائعة مع الزعيم، ليبتعد صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي.

كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية خضوع سالم الدوسري، جناح الهلال ومنتخب السعودية إلى عملية علاجية "مصغرة"، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق.

رحل البرازيلي ميشايل عن الهلال السعودي، في الصيف الماضي وانضم إلى فلامنجو البرازيلي لكن لا يزال قلبه معلقًا بالمظاهر السعودية وثقافة المملكة.

حسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ بالتزامن مع الجدل بشأن رحيله، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة اعتذار إلى جماهير العين الإماراتي، على خلفية مطالبته للنادي الأهلي بالفوز بخماسية على العين، على غرار الهلال والنصر، في دوري النخبة الآسيوية.

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قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، استبعاد الثنائي سالم الدوسري وعبد الإله المالكي، لاعبي الهلال والاتفاق، من معسكر نوفمبر، بداعي الإصابة.

ربما لا يكون هُناك مشجع لأي نادٍ في العالم، يجلس في المدرجات أو أمام شاشات التلفزيون، وهو يعلم بأن فريقه سيفوز؛ مثل "عاشق" عملاق السعودية وآسيا الهلال.

في ضربة قوية.. تعرض سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لإصابة تبدو "خطيرة" للغاية، خلال مواجهة الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.

أعلن نادي الهلال السعودي، مدة غياب النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.